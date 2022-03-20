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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Эшторил
Бенфика - Эшторил: обзор матча 20 марта 2022
Бенфика
20.03.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 1
Завершен
Эшторил
34'
Рафа
53'
Г. Рамуш
90+3'
А. Франку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Эшторил
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Франку
84'
Замена
Шавьер
️️️️
Х. Мбула
Замена
Э. Араужо
️️️️
Рафа
84'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Жилберто
84'
Замена
П. Бернарду
️️️️
С. Мейте
84'
81'
Желтая карточка
Жоаозиньо
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
76'
76'
Замена
Р. Бару
️️️️
Ч. Жеральдеш
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Р. Яремчук
63'
57'
Замена
Л. Розье
️️️️
J. Gamboa
57'
Замена
Р. Фонте
️️️️
L. Ruiz
57'
Замена
Б. Виталь
️️️️
Р. Силва
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Жилберто
53'
ГОЛ! 1:0!
Рафа
34'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
29'
10'
Желтая карточка
L. Ruiz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
10
Андре Франку
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
4-1-1-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
8
Мейте
27
Рафа
9
Яремчук
9
Рамуш
7
Эвертон
4-1-3-2
99
Фигейра
30
Сория
5
Феррарези
31
Жоаозиньо
34
Силва
16
11
Мбула
10
Франку
11
Гомес
11
12
Жеральдеш
12
Жилберто
34
Алмейда
34
Алмейда
12
Жилберто
8
Мейте
8
Бернарду
8
Бернарду
8
Мейте
9
Яремчук
23
Мариу
23
Мариу
9
Яремчук
7
Эвертон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
27
Рафа
9
Араужо
9
Араужо
27
Рафа
34
Силва
5
Виталь
5
Виталь
34
Силва
12
Жеральдеш
28
Бару
28
Бару
12
Жеральдеш
16
32
Розье
32
Розье
16
11
17
Фонте
17
Фонте
11
11
Мбула
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Мбула
Остались в запасе
Бенфика
Эшторил
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Бенфика - Эшторил
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
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