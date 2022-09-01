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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Кадисия
Юлиан Вайгль
€ 5 млн
Юлиан Вайгль
Аль-Кадисия
8 сентября 1995 (31)
#5 | Полузащитник
187 см
Германия
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Фото
«Боруссия» М сообщила о переходе экс-футболиста сборной Германии
2022.09.01 20:08
Неизвестные забросали автобус «Бенфики» камнями. Пострадали двое футболистов
2020.06.05 13:35
6
Видео
«Бенфика» презентовала Вайгля. Отступные в его контракте – 100 миллионов
2020.01.03 08:51
1
Вайгль перешел из «Боруссии» в «Бенфику» за 20 миллионов
2019.12.31 19:00
6
Sky Sport Italia: «Интер» рассматривает Вайгля в качестве альтернативы Видалю
2019.12.25 08:23
«Боруссия» согласилась продать Вайгля «ПСЖ» за 25 миллионов
2019.01.18 09:30
Вайгль покинет дортмундскую «Боруссию». Им интересуются «ПСЖ» и «Рома»
2018.12.25 11:28
4
«Рома» интересуется хавбеком «Боруссии» Д Вайглем
2018.12.08 08:59
«Арсенал» в январе хочет купить полузащитника «Боруссии» Вайгля
2018.11.22 07:41
«Манчестер Сити» намерен купить Вайгля. «Боруссия» хочет за трансфер 68 миллионов
2018.09.10 00:09
«Боруссия» продаст Вайгля в «ПСЖ» за 50 миллионов, если купит Витселя
2018.07.24 06:32
2
Тухель намерен пригласить в «ПСЖ» двух игроков дортмундской «Боруссии»
2018.05.15 16:10
4
«Манчестер Сити» потратит летом 600 миллионов на трансферы
2018.04.13 09:05
20
«Реал» летом пополнит состав пятью игроками. Среди возможных новичков – Левандовски, Кейн и Паредес
2018.03.25 19:19
21
Лев приобретет в «Реал» четырех игроков, если возглавит мадридский клуб
2018.02.09 12:01
10
Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Вайгля и Пулишича
2018.02.06 12:24
«Ювентус» включился в борьбу за Вайгля
2017.10.19 13:36
2
«Манчестер Сити» поспорит с «Барселоной» за Вайгля
2017.10.17 13:50
2
«Реал» проявляет интерес к Вайглю
2017.09.26 18:28
Хавбек «Боруссии» Вайгль выбыл на 3-4 месяца из-за травмы
2017.05.18 16:27
Полузащитник «Боруссии» Вайгль сломал голеностоп и пропустит 3-4 месяца
2017.05.13 19:11
Агенты Вайгля предложили игрока «Реалу»
2017.01.02 15:38
В «Барселоне» видят в Вайгле будущую замену Бускетсу
2016.12.29 10:47
3
Вайгль: «В «Боруссии» я чувствую себя как дома»
2016.12.21 08:43
Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Вайглем
2016.12.20 22:28
Ватцке: «Нет никаких договоренностей с Пересом насчет игроков «Боруссии» Д»
2016.12.09 22:22
1
Вайгль может стать игроком «Манчестер Сити»
2016.12.03 08:13
Гвардиола присматривается к Вайглю
2016.12.01 07:42
1
«Боруссия» ведет переговоры по новому контракту с Вайглем
2016.10.20 08:41
Вайгль попал в сферу интересов «Реала»
2016.08.11 23:27
4
1
2
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