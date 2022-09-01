«Боруссия» М сообщила о переходе экс-футболиста сборной Германии

Полузащитник Юлиан Вайгль стал игроком менхенгладбахской «Боруссии».
Клуб Бундеслиги арендовал 26-летнего футболиста у «Бенфики» до 30 июня 2023 года.
Новичок «Боруссии» взял себе восьмой игровой номер.
- В составе «Бенфики» Вайгль забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 115 матчах.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
- С 2016 по 2017 год хавбек выступал за сборную Германии.
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Источник: сайт менхенгладбахской «Боруссии»