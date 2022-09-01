«Боруссия» М сообщила о переходе экс-футболиста сборной Германии

Полузащитник Юлиан Вайгль стал игроком менхенгладбахской «Боруссии».

Клуб Бундеслиги арендовал 26-летнего футболиста у «Бенфики» до 30 июня 2023 года.

Новичок «Боруссии» взял себе восьмой игровой номер.

В составе «Бенфики» Вайгль забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 115 матчах.

Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

С 2016 по 2017 год хавбек выступал за сборную Германии.

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