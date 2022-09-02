Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

2 сентября 2022, 09:05
26

Привет. Это «Бомбардир». Постепенно подходит к концу летнее трансферное окно, но, как обычно бывает, под самое закрытие рынка происходит масса интересных сделок. Будем собирать их в один онлайн.

Мы здесь не будем публиковать слухи – только официально подтвержденные сделки. Время указано московское.

2 сентября

• 03:05: А еще «Челси» расторг контракт с Маркосом Алонсо. Он уже в Испании и скоро подпишет соглашение с «Барселоной». Нет, на этом трансферы «Челси» все равно не заканчиваются: «Брайтон» арендовал Билли Гилмора.

• 03:04: На этом переходы «Челси» не заканчиваются: лондонцы арендовали Дениса Закарию у «Ювентуса». Сумма выкупа есть, но клубы ее не озвучивали. Фотографий в клубной майке пока нет, потому что стороны проворачивали сделку в последние часы трансферного окна: Закария проходил медосмотр и подписывал документы в Турине.

• 02:35: И еще один бум из Англии. «Челси» представил Пьера-Эмерика Обамеянга. Трансфер оценивается в 12 млн евро. Обамеянг получил 9-й номер и контракт на два года.

• 02:00: Соскучились по новичкам «Ноттингема»? Ну тогда ладно: 21-й новичок команды в это трансферное окно – Лоик Баде из «Ренна».

• 01:52: «Селтик» арендовал у «Рубина» Оливера Абильдгора и заплатил за это 1 млн евро.

• 01:40: «Фулхэм» на сезон арендовал у «Лидса» Дэниэла Джеймса. Да, он совсем недавно выступал в «Манчестер Юнайтед».

• 01:30: «Ноттингем», остановись! Клуб подписал 20-го новичка, заплатив 2,3 млн евро «Блэкпулу» за Джоша Боулера. Кстати, его сразу же сдали в аренду в «Олимпиакос».

• 01:01: Эктор Бельерин вернулся в «Барселону» спустя 11 лет. Он воспитанник клуба, который ушел оттуда в 2011-м, поиграл на взрослом уровне за «Арсенал» и «Бетис». Права на него принадлежали «Арсеналу», но Бельерин расторг контракт и перешел в «Барсу» на правах свободного агента.

• 01:00: В Англии и Испании закрылись трансферные окна. Но это не значит, что трансферов уже не будет. Клубы могли завершить сделки до дедлайна, но объявят о них позже.

• 00:55: «Эвертон» объявил о переходе Андре Гомеша в «Лилль» на правах аренды. Команды не указали ни компенсацию за аренду, ни есть ли возможность выкупа.

• 00:04: Закончилась еще одна трансферная сага завершающегося окна. Мемфисом Депаем интересовался «Челси», но он лично объявил, что остается: «Я решил остаться в «Барселоне». Сосредоточен на том, чтобы добиться успеха здесь».

• 00:00: Бум! За час до закрытия трансферного окна в Англии активизировался «Ливерпуль»: он арендовал у «Ювентуса» бразильского опорника Артура. «Ливерпуль» говорит, что опции выкупа нет, «Ювентус» утверждает, что она составляет чуть более 33 млн евро.

• 00:00: Трансферное окно закрылось во Франции.

1 сентября

• 23:35: Этим летом «Валенсия» оформила четыре аренды. Четвертая – нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт.

• 23:00: Мартин Брайтвайт быстро нашел клуб и подписал трехлетний контракт с «Эспаньолом».

• 22:41: На этом трансферы в Лиге 1 не заканчиваются: уже из «Ренна» в «Ниццу» за 10 млн евро перешел Гаэтано Лаборд.

• 22:40: Воу, неплохая трата во Франции. «Ренн» расстался с 28 млн евро ради нападающего «Ниццы» Амина Нури.

• 22:20: В последний день трансферного окна зарплатную ведомость подчистил «Наполи», который отдал Адама Уна «Лиллю» за 3 млн евро

• 22:00: 15 млн – столько стоил трансфер Леандера Дендокера из «Вулверхэмптона» в «Астон Виллу». За «Вулвз» Дендокер провел 159 матчей.

• 22:16: Еще одна аренда «Милана»: защитник «Вольфсбурга» Астер Вранкс приедет туда на один год с последующим правом выкупа.

• 21:58: «ПСЖ» заплатил 18 млн за трансфер полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера. Солер – воспитанник «Валенсии», на его счету за родной клуб 226 матчей и один трофей (Кубок Испании-2018/19).

• 21:00: Трансферное окно в Италии закрыто.

• 20:52: Макси Гомес – новый игрок «Трабзонспора». Турки заплатили за него 3 млн евро.

• 20:51: Снова аренда. Сейчас «Милан» арендовал Серджиньо Деста у «Барселоны».

• 20:33: «Интер» арендовал защитника «Лацио» Франческо Ачерби: бесплатная аренда с правом выкупа за 4 млн евро.

• 20:19: «Бенфика» оформила годичную аренду Юлиана Дракслера из «ПСЖ».

• 19:33: «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки. Это аренда до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

• 19:26: ЦСКА купил у «Портимоненсе» защитника Виллиана Рошу. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией продления еще на год.

• 19:20. «Валенсия» вновь арендовала у «Лейпцига» полузащитника Илайша Морибу – до конца сезона. Воспитанник «Барселоны», между прочим.

• 19:15. Виллиан вернулся в Европу. Перешел из «Коринтианса» в «Фулхэм» как свободный агент. Соглашение с экс-футболистом «Анжи» рассчитано на год.

• 19:00: В Бундеслиге закрылось трансферное окно.

• 18:50. Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе вернулся в «Эвертон». Тот самый Гуйе, который отказался играть в форме в поддержку ЛГБТ. Контракт на два года.

• 18:40. Еще один переход, связанный с «ПСЖ». Защитник парижан Лайвен Курзава арендован «Фулхэмом» до конца сезона.

• 18:35. «Сочи» взял воспитанника «ПСЖ»! 21-летний малийский защитник Мусса Сиссако едет в Сочи. Последним клубом игрока был бельгийский «Стандард».

• 18:20. Плохие новости для семьи Зиданов. Сын Лука упал на уровень ниже. Вратарь перешел как свободный агент из «Райо Вальекано» (Примера) в «Эйбар» (Сегунда). Контракт на два года.

• 18:15. «Милан» арендовал у «Вольфсбурга» 19-летнего полузащитника Астера Вранкса. Бельгиец стоит 10 миллионов евро.

• 18:10. В «Аякс» из «Хоффенхайма» на правах свободного агента перешел 27-летний австрийский полузащитник Флориан Гриллич. Контракт на год.

• 17:40. «Барселона» расторгла контракт с форвардом Мартином Брайтвайтом. Игрока покупали в 2020 году за 18 миллионов евро.

• 17:27. Помните Илью Жигулева, который провалил просмотр в «Спартаке»? Полузащитник подписал двухлетний контракт с «Пари НН».

• 17:22. «Боруссия» М взяла в аренду с опцией выкупа за 15 миллионов евро опорника «Бенфики» Юлиана Вайгля.

• 17:20. Защитник «ПСЖ» Абду Диалло арендован «Лейпцигом» до конца сезона.

• 17:15. Захарян остается в «Динамо»! Московский клуб в официальном заявлении сообщил, что предложение от «Челси» действительно было, но «по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным». Футболист пока продолжает карьеру в Москве.

• 15:00: «Салернитана» арендовала польского нападающего «Герты» Кшиштофа Пентека.

• 14:40: «Ноттингем Форест» заплатил 2,6 млн евро за защитника «Вулверхэмптона» Вилли Болли. Это 19-й новичок клуба.

• 14:25: Ориоль Ромеу из «Саутгемптона» – новый игрок «Жироны».

• 14:00: «Труа» подписала Марлоса Морено из «Манчестер Сити». Формат сделки неизвестен.

• 12:40: Думали, топ-клубы будут отдыхать в этот день? Нет! «Манчестер Сити» подписал защитника «Боруссии» Д Мануэля Аканджи за 17,5 млн евро (в сделку включены бонусы). Аканджи подписал контракт до 2027 года и взял 25-й номер.

• 11:35: Очередная аренда Марко Пьяцы из «Ювентуса», уже шестая. Теперь до конца сезона-2022/23 будет играть за «Эмполи».

• 11:30: «Севилья» арендовала Каспера Дольберга у «Ниццы». У испанцев будет право выкупа за 18-20 млн евро.

Марьян Швед перешел в «Шахтер» из «Мехелена». Transfermarkt оценивает сделку в 1 млн евро.

• 00:04: Лукас Окампос – игрок «Аякса». Сначала сделка чуть было не сорвалась, потому что «Аякс» не устроила сумма сделки и зарплата Окампоса. Позже переход был завершен. «Аякс» арендовал Окампоса на сезон с последующим правом выкупа.

• 00:04: «Оденсе» арендовал Армина Гиговича, который принадлежит «Ростову». Соглашение рассчитано до конца 2022 года.

31 августа

• 22:03: Марио Балотелли перешел в «Сьон». Сумма трансфера составила 2,62 млн евро. А ведь еще недавно играл с Дзюбой в «Адана Демирспор».

• 21:24: Аднан Янузай подписал 4-летний контракт с «Севильей». Он был свободным агентом, потому что не продлил контракт с «Реалом Сосьедадом».

• 21:15: «Аталанта» и Йосип Иличич расторгли контракт.

• 21:00: «Мидтьюлланд» арендовал у «Андерлехта» бывшего полузащитника «Краснодара» Кристофера Ольссона.

19:31: Помните Саидо Бераино, которого считали одним из самых главных талантов в мировом футболе? Сейчас он на правах свободного агента ушел в кипрский АЕЛ.

19:29: «Торино» объявило о расторжении контракта с Симоне Дзадза. В его активе 102 матча и 20 голов за клуб.

19:10: «Ювентус» арендовал до конца сезона Леандро Паредеса. В сделку включена опция выкупа, которая составляет 22,6 млн евро. При выполнении определенных условий выкуп становится обязательным.

18:50. Анвар Эль-Гази – футболист «ПСВ». «Астон Вилла» получила за него 2,5 млн евро.

18:00: «Базель» заплатил 1 млн евро заплатил за левого защитника «Ромы» Риккардо Калафьори.

• 17:52: «Фиорентина» объявила о переходе Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах аренды.

• 16:47: Денис Черышев перешел в «Венецию» на правах свободного агента. Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

• 15:31: Завершена очередная трансферная сага этого лета. Уэсли Фофана подписал семилетний контракт с «Челси». Сумма – 70 млн евро+5 млн в качестве бонусов.

• 13:25: Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич стал игроком «Вулверхэмптона». Transfermarkt говорит, что сумма сделки составила 18 млн евро.

• 12:00: «Олимпиакос» арендовал защитника «Вероны» Панайотиса Рецоса до конца сезона-2022/23.

Что произошло в ночь: Фабиан Руис сменил «Наполи» на «ПСЖ», «Антверпен» купил у «Ниццы» полузащитника Кэлвина Стенгса, «Аугсбург» арендовал у «Фенербахче» нападающего Мергима Беришу.

Фото: официальный сайт «Челси», официальный сайт «Сьона», официальный сайт «Манчестер Сити», официальный сайт «Аякса», официальный сайт «ПСЖ»

Источник: «Бомбардир»
Весь мир
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1661937474
Бомбардир, когда колокольчик почините ?
Ответить
САНЁК17
1661973826
А вот оно что, колокольчик у всех сломался?и мой тоже вышел из строя,маде ин Воронеж.Вы ещё убирайте пожалуйста реклама в мобильном приложении,как назад нажимаешь Фонбет, зайдешь в бомбардир , Фонбет
Ответить
zigbert
1662035299
Балотелли конечно в постоянном поиске не сидит на месте.
Ответить
vladik12
1662036834
Вот вам и Пентек. В 2018 столько авансов, голевая машина, а ща - "Салернитана"...
Ответить
vladik12
1662036943
У "Севильи" не Бог весть какое усиление. Все как-то с ярмарки, раньше пожирнее состав был. В лучшем случае бороться за зону ЛЧ будут, походу.
Ответить
JTherry
1662101402
сайт Бомбардира стал криво работать - отключилась функция "колокольчик", отключена с утра функция правки сообщения, админы проснитесь - SOS, SOS..!!!
Ответить
Enter2006
1662106235
"Последние переходы летнего трансферного окна". Хорошо и стабильно работающий колокольчик на сайте Бомбардир заменили новым но бестолковым никчёмным и неработающим. Это как в Химках заменили Юрана на "мегатренера", которого тоже уже уволили. "Увольте" этот неработающий колокольчик! ))
Ответить
Главные новости
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
23:59
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
23:42
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
23:30
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Все новости
Все новости
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
23:50
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
23:19
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
22:58
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
22:40
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
22:17
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+