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    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

    Привет. Это «Бомбардир». Постепенно подходит к концу летнее трансферное окно, но, как обычно бывает, под самое закрытие рынка происходит масса интересных сделок. Будем собирать их в один онлайн.

    Мы здесь не будем публиковать слухи – только официально подтвержденные сделки.

    31 августа

    Что произошло в ночь: Фабиан Руис сменил «Наполи» на «ПСЖ», «Антверпен» купил у «Ниццы» полузащитника Кэлвина Стенгса, «Аугсбург» арендовал у «Фенербахче» нападающего Мергима Беришу.

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15346

      NewLife 54 минуты назад

      Бомбардир, когда колокольчик почините ?

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