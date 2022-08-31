Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

Привет. Это «Бомбардир». Постепенно подходит к концу летнее трансферное окно, но, как обычно бывает, под самое закрытие рынка происходит масса интересных сделок. Будем собирать их в один онлайн.

Мы здесь не будем публиковать слухи – только официально подтвержденные сделки.

31 августа

• Что произошло в ночь: Фабиан Руис сменил «Наполи» на «ПСЖ», «Антверпен» купил у «Ниццы» полузащитника Кэлвина Стенгса, «Аугсбург» арендовал у «Фенербахче» нападающего Мергима Беришу.