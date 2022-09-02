Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

Привет. Это «Бомбардир». Постепенно подходит к концу летнее трансферное окно, но, как обычно бывает, под самое закрытие рынка происходит масса интересных сделок. Будем собирать их в один онлайн.

Мы здесь не будем публиковать слухи – только официально подтвержденные сделки. Время указано московское.

2 сентября

• 03:05: А еще «Челси» расторг контракт с Маркосом Алонсо. Он уже в Испании и скоро подпишет соглашение с «Барселоной». Нет, на этом трансферы «Челси» все равно не заканчиваются: «Брайтон» арендовал Билли Гилмора.

• 03:04: На этом переходы «Челси» не заканчиваются: лондонцы арендовали Дениса Закарию у «Ювентуса». Сумма выкупа есть, но клубы ее не озвучивали. Фотографий в клубной майке пока нет, потому что стороны проворачивали сделку в последние часы трансферного окна: Закария проходил медосмотр и подписывал документы в Турине.

• 02:35: И еще один бум из Англии. «Челси» представил Пьера-Эмерика Обамеянга. Трансфер оценивается в 12 млн евро. Обамеянг получил 9-й номер и контракт на два года.

• 02:00: Соскучились по новичкам «Ноттингема»? Ну тогда ладно: 21-й новичок команды в это трансферное окно – Лоик Баде из «Ренна».

• 01:52: «Селтик» арендовал у «Рубина» Оливера Абильдгора и заплатил за это 1 млн евро.

• 01:40: «Фулхэм» на сезон арендовал у «Лидса» Дэниэла Джеймса. Да, он совсем недавно выступал в «Манчестер Юнайтед».

• 01:30: «Ноттингем», остановись! Клуб подписал 20-го новичка, заплатив 2,3 млн евро «Блэкпулу» за Джоша Боулера. Кстати, его сразу же сдали в аренду в «Олимпиакос».

• 01:01: Эктор Бельерин вернулся в «Барселону» спустя 11 лет. Он воспитанник клуба, который ушел оттуда в 2011-м, поиграл на взрослом уровне за «Арсенал» и «Бетис». Права на него принадлежали «Арсеналу», но Бельерин расторг контракт и перешел в «Барсу» на правах свободного агента.

• 01:00: В Англии и Испании закрылись трансферные окна. Но это не значит, что трансферов уже не будет. Клубы могли завершить сделки до дедлайна, но объявят о них позже.

• 00:55: «Эвертон» объявил о переходе Андре Гомеша в «Лилль» на правах аренды. Команды не указали ни компенсацию за аренду, ни есть ли возможность выкупа.

• 00:04: Закончилась еще одна трансферная сага завершающегося окна. Мемфисом Депаем интересовался «Челси», но он лично объявил, что остается: «Я решил остаться в «Барселоне». Сосредоточен на том, чтобы добиться успеха здесь».

• 00:00: Бум! За час до закрытия трансферного окна в Англии активизировался «Ливерпуль»: он арендовал у «Ювентуса» бразильского опорника Артура. «Ливерпуль» говорит, что опции выкупа нет, «Ювентус» утверждает, что она составляет чуть более 33 млн евро.

• 00:00: Трансферное окно закрылось во Франции.

1 сентября

• 23:35: Этим летом «Валенсия» оформила четыре аренды. Четвертая – нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт.

• 23:00: Мартин Брайтвайт быстро нашел клуб и подписал трехлетний контракт с «Эспаньолом».

• 22:41: На этом трансферы в Лиге 1 не заканчиваются: уже из «Ренна» в «Ниццу» за 10 млн евро перешел Гаэтано Лаборд.

• 22:40: Воу, неплохая трата во Франции. «Ренн» расстался с 28 млн евро ради нападающего «Ниццы» Амина Нури.

• 22:20: В последний день трансферного окна зарплатную ведомость подчистил «Наполи», который отдал Адама Уна «Лиллю» за 3 млн евро

• 22:00: 15 млн – столько стоил трансфер Леандера Дендокера из «Вулверхэмптона» в «Астон Виллу». За «Вулвз» Дендокер провел 159 матчей.

• 22:16: Еще одна аренда «Милана»: защитник «Вольфсбурга» Астер Вранкс приедет туда на один год с последующим правом выкупа.

• 21:58: «ПСЖ» заплатил 18 млн за трансфер полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера. Солер – воспитанник «Валенсии», на его счету за родной клуб 226 матчей и один трофей (Кубок Испании-2018/19).

• 21:00: Трансферное окно в Италии закрыто.

• 20:52: Макси Гомес – новый игрок «Трабзонспора». Турки заплатили за него 3 млн евро.

• 20:51: Снова аренда. Сейчас «Милан» арендовал Серджиньо Деста у «Барселоны».

• 20:33: «Интер» арендовал защитника «Лацио» Франческо Ачерби: бесплатная аренда с правом выкупа за 4 млн евро.

• 20:19: «Бенфика» оформила годичную аренду Юлиана Дракслера из «ПСЖ».

• 19:33: «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки. Это аренда до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

• 19:26: ЦСКА купил у «Портимоненсе» защитника Виллиана Рошу. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией продления еще на год.

• 19:20. «Валенсия» вновь арендовала у «Лейпцига» полузащитника Илайша Морибу – до конца сезона. Воспитанник «Барселоны», между прочим.

• 19:15. Виллиан вернулся в Европу. Перешел из «Коринтианса» в «Фулхэм» как свободный агент. Соглашение с экс-футболистом «Анжи» рассчитано на год.

• 19:00: В Бундеслиге закрылось трансферное окно.

• 18:50. Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе вернулся в «Эвертон». Тот самый Гуйе, который отказался играть в форме в поддержку ЛГБТ. Контракт на два года.

• 18:40. Еще один переход, связанный с «ПСЖ». Защитник парижан Лайвен Курзава арендован «Фулхэмом» до конца сезона.

• 18:35. «Сочи» взял воспитанника «ПСЖ»! 21-летний малийский защитник Мусса Сиссако едет в Сочи. Последним клубом игрока был бельгийский «Стандард».

• 18:20. Плохие новости для семьи Зиданов. Сын Лука упал на уровень ниже. Вратарь перешел как свободный агент из «Райо Вальекано» (Примера) в «Эйбар» (Сегунда). Контракт на два года.

• 18:15. «Милан» арендовал у «Вольфсбурга» 19-летнего полузащитника Астера Вранкса. Бельгиец стоит 10 миллионов евро.

• 18:10. В «Аякс» из «Хоффенхайма» на правах свободного агента перешел 27-летний австрийский полузащитник Флориан Гриллич. Контракт на год.

• 17:40. «Барселона» расторгла контракт с форвардом Мартином Брайтвайтом. Игрока покупали в 2020 году за 18 миллионов евро.

• 17:27. Помните Илью Жигулева, который провалил просмотр в «Спартаке»? Полузащитник подписал двухлетний контракт с «Пари НН».

• 17:22. «Боруссия» М взяла в аренду с опцией выкупа за 15 миллионов евро опорника «Бенфики» Юлиана Вайгля.

• 17:20. Защитник «ПСЖ» Абду Диалло арендован «Лейпцигом» до конца сезона.

• 17:15. Захарян остается в «Динамо»! Московский клуб в официальном заявлении сообщил, что предложение от «Челси» действительно было, но «по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным». Футболист пока продолжает карьеру в Москве.

• 15:00: «Салернитана» арендовала польского нападающего «Герты» Кшиштофа Пентека.

• 14:40: «Ноттингем Форест» заплатил 2,6 млн евро за защитника «Вулверхэмптона» Вилли Болли. Это 19-й новичок клуба.

• 14:25: Ориоль Ромеу из «Саутгемптона» – новый игрок «Жироны».

• 14:00: «Труа» подписала Марлоса Морено из «Манчестер Сити». Формат сделки неизвестен.

• 12:40: Думали, топ-клубы будут отдыхать в этот день? Нет! «Манчестер Сити» подписал защитника «Боруссии» Д Мануэля Аканджи за 17,5 млн евро (в сделку включены бонусы). Аканджи подписал контракт до 2027 года и взял 25-й номер.

• 11:35: Очередная аренда Марко Пьяцы из «Ювентуса», уже шестая. Теперь до конца сезона-2022/23 будет играть за «Эмполи».

• 11:30: «Севилья» арендовала Каспера Дольберга у «Ниццы». У испанцев будет право выкупа за 18-20 млн евро.

• Марьян Швед перешел в «Шахтер» из «Мехелена». Transfermarkt оценивает сделку в 1 млн евро.

• 00:04: Лукас Окампос – игрок «Аякса». Сначала сделка чуть было не сорвалась, потому что «Аякс» не устроила сумма сделки и зарплата Окампоса. Позже переход был завершен. «Аякс» арендовал Окампоса на сезон с последующим правом выкупа.

• 00:04: «Оденсе» арендовал Армина Гиговича, который принадлежит «Ростову». Соглашение рассчитано до конца 2022 года.

31 августа

• 22:03: Марио Балотелли перешел в «Сьон». Сумма трансфера составила 2,62 млн евро. А ведь еще недавно играл с Дзюбой в «Адана Демирспор».

• 21:24: Аднан Янузай подписал 4-летний контракт с «Севильей». Он был свободным агентом, потому что не продлил контракт с «Реалом Сосьедадом».

• 21:15: «Аталанта» и Йосип Иличич расторгли контракт.

• 21:00: «Мидтьюлланд» арендовал у «Андерлехта» бывшего полузащитника «Краснодара» Кристофера Ольссона.

• 19:31: Помните Саидо Бераино, которого считали одним из самых главных талантов в мировом футболе? Сейчас он на правах свободного агента ушел в кипрский АЕЛ.

• 19:29: «Торино» объявило о расторжении контракта с Симоне Дзадза. В его активе 102 матча и 20 голов за клуб.

• 19:10: «Ювентус» арендовал до конца сезона Леандро Паредеса. В сделку включена опция выкупа, которая составляет 22,6 млн евро. При выполнении определенных условий выкуп становится обязательным.

• 18:50. Анвар Эль-Гази – футболист «ПСВ». «Астон Вилла» получила за него 2,5 млн евро.

• 18:00: «Базель» заплатил 1 млн евро заплатил за левого защитника «Ромы» Риккардо Калафьори.

• 17:52: «Фиорентина» объявила о переходе Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах аренды.

• 16:47: Денис Черышев перешел в «Венецию» на правах свободного агента. Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

• 15:31: Завершена очередная трансферная сага этого лета. Уэсли Фофана подписал семилетний контракт с «Челси». Сумма – 70 млн евро+5 млн в качестве бонусов.

• 13:25: Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич стал игроком «Вулверхэмптона». Transfermarkt говорит, что сумма сделки составила 18 млн евро.

• 12:00: «Олимпиакос» арендовал защитника «Вероны» Панайотиса Рецоса до конца сезона-2022/23.

• Что произошло в ночь: Фабиан Руис сменил «Наполи» на «ПСЖ», «Антверпен» купил у «Ниццы» полузащитника Кэлвина Стенгса, «Аугсбург» арендовал у «Фенербахче» нападающего Мергима Беришу.

Фото: официальный сайт «Челси», официальный сайт «Сьона», официальный сайт «Манчестер Сити», официальный сайт «Аякса», официальный сайт «ПСЖ»