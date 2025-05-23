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Словения. Первая Лига
Команды
Копер
Йосип Иличич
€ 200 тыс
Йосип Иличич
Копер
29 января 1988 (38), Крань
#72 | Полузащитник
190 см | 79 кг
Словения
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Публикации
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
Назван расширенный состав сборной Словении на Евро-2024
2024.05.21 19:40
Фото
Экс-футболист «Аталанты» Иличич нашел новый клуб
2022.10.06 07:20
1
Иличич покинул «Аталанту» после пяти лет в клубе
2022.09.01 21:48
1
Тренер «Аталанты» Гасперини допустил продажу Миранчука
2022.07.14 10:30
2
«Аталанта» не включила Иличича в заявку на ЛЕ из-за психологических проблем
2022.02.04 00:18
2
Гасперини заблокировал уход Миранчука из-за желания продать Иличича («РБ Спорт»)
2022.01.31 23:53
5
Россия впервые пропустила при Карпине. Матч со Словенией – пятый для тренера
2021.10.11 22:39
4
Видео
Россия обыгрывает Словению со счетом 2:1 после первого тайма. Забили Дивеев и Джикия ударом через себя
2021.10.11 22:33
26
«Милан» интересуется Иличичем и Малиновским
2021.06.21 19:35
«Милан», «Лацио» – претенденты на 33-летнего Иличича
2021.05.29 00:26
1
Football Italia: «Милан» ищет замену Чалханоглу, в шорт-листе – Иличич, де Пауль и Мхитарян
2021.05.21 07:32
2
Иличич может продолжить карьеру в «Милане»
2021.04.03 14:59
Фото
«Брат». Иличич после игры с Россией выложил фото с Миранчуком
2021.03.28 08:37
8
Видео
Иличич приобнял Миранчука во время матча Россия – Словения
2021.03.27 20:40
10
Черчесов: «Смотрим за Миранчуком в «Аталанте», поэтому знаем, что умеет Иличич»
2021.03.26 15:00
Трабукки: «Три-четыре года назад Иличич мог перейти в «Спартак»
2021.03.06 14:27
1
Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»
2021.01.08 22:15
18
Гасперини: «Миранчук сегодня впервые тренировался после коронавируса. У Иличича проблемы с горлом»
2020.12.15 18:21
Технический директор «Аталанты» – о Миранчуке: «Надеемся, он сможет конкурировать с Иличичем»
2020.09.27 19:22
Гасперини: «Миранчука взяли на замену Иличичу. Не стоит ждать, что он сразу изменит игру «Аталанты»
2020.09.01 18:29
4
La Gazzetta dello Sport: Иличич не сыграет с «ПСЖ» из-за депрессии
2020.08.02 01:41
Три игрока «Аталанты» забили в сезоне Серии А 15+ голов. Такого в Серии А не было с 1952 года
2020.07.18 00:04
1
Фото
Иличич – игрок недели в Лиге чемпионов
2020.03.13 15:31
3
Облак, Забитцер, Бернат и Иличич – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
2020.03.12 07:52
1
Иличич – первый игрок, оформивший покер в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов
2020.03.11 07:40
Лига чемпионов. «Аталанта» прошла «Валенсию» с общим счетом 8:4, Черышева выпустили на замену, Иличич сделал покер
2020.03.11 00:52
6
Голы Холанда и Мертенса претендуют на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала ЛЧ
2020.02.27 08:34
Иличич оформил четвертый хет-трик в Серии А
2020.01.26 10:16
1
Полузащитник Иличич в последних десяти матчах Серии А забил 12 голов
2020.01.26 00:13
1
2
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Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
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АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
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Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
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Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
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Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
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