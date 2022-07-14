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Тренер «Аталанты» Гасперини допустил продажу Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий по поводу будущего в клубе полузащитника Алексея Миранчука и еще двух игроков.

У итальянского специалиста спросили, почему в заявку на последний товарищеский матч не попали россиянин, а также Йосип Иличич и Сэм Ламмерс.

«Эти футболисты могут оказаться на трансферном рынке. Сейчас я должен думать о том, какой будет команда. Мы должны начать формирование состава», – ответил Гасперини.

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: Goal

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