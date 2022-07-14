Тренер «Аталанты» Гасперини допустил продажу Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий по поводу будущего в клубе полузащитника Алексея Миранчука и еще двух игроков.
У итальянского специалиста спросили, почему в заявку на последний товарищеский матч не попали россиянин, а также Йосип Иличич и Сэм Ламмерс.
«Эти футболисты могут оказаться на трансферном рынке. Сейчас я должен думать о том, какой будет команда. Мы должны начать формирование состава», – ответил Гасперини.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: Goal