Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал голевой пас в домашнем матче МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз».

При счете 0:1 в пользу гостей россиянин ассистировал на Тристана Муюмбу, который поразил ворота соперника на 69-й минуте.

На 82-й минуте Фафа Пико забил еще один гол «Атланты Юнайтед», позволив «пятиполосным» одержать победу со счетом 2:1.

Миранчук провел на поле всю игру. Он отметился ассистом в 3-м матче подряд.

Всего у россиянина в этом сезоне 6 голов и 5 голевых передач в 21 игре за клуб.

«Атланта Юнайтед» прервала безвыигрышную серию из 8 матчей подряд: 7 в МЛС и 1 в Кубке США.

Клуб с 15 очками после 19 встреч занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции. При этом клуб поднялся на 29-ю позиции с 30-й в сводной таблице МЛС.

30-м идет «Спортинг Канзас Сити», за который выступает российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов. Команда идет последней в Западной конференции с 14 очками после 19 матчей.

В последнем матче «Канзас Сити» проиграл в гостях «Колорадо» со счетом 0:2. Шапи вышел в стартовом составе, но был заменен при счете 0:0 на 42-й минуте по тактическим соображениям после удаления его партнера по команде Кваку Агьябенга. На 63-й россиянин получил желтую карточку, находясь на скамейке запасных.

Сулейманов в этом сезоне в 16 играх в МЛС забил 1 гол и сделал 1 ассист.

США. МЛС. 20 тур Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз - 2:1 (0:0) Голосуй за лучшего игрока матча Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз Показать всех игроков Показать всех игроков Таблица турнира Календарь турнира