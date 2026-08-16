У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года

Лионель Месси впервые с 2014 года не реализовал три пенальти подряд.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не забил с пенальти в матче МЛС против «Нэшвилла» (1:4). На 23-й минуте аргентинец пробил в левый нижний угол, однако голкипер «Нэшвилла» Брайан Швейк парировал удар.

Ранее 39-летний форвард не реализовал пенальти за сборную Аргентины в матчах чемпионата мира 2026 года с Австрией (2:0) и Египтом (3:2).