Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси

«Интер Майами» достиг договоренности с Кили Гонсалесом о его назначении главным тренером.

Пока аргентинец не получил разрешения на работу в США. До тех пор на своем посту останется нынешний тренер «цапель» Гильермо Анхель Ойос.

В октябре прошлого года сообщалось, что кандидатуру Гонсалеса предлагали «Спартаку», но спортивный директор москвичей Франсис Кахигао отверг этот вариант.