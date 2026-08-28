Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси

«Интер Майами» достиг договоренности с Кили Гонсалесом о его назначении главным тренером.
Пока аргентинец не получил разрешения на работу в США. До тех пор на своем посту останется нынешний тренер «цапель» Гильермо Анхель Ойос.
В октябре прошлого года сообщалось, что кандидатуру Гонсалеса предлагали «Спартаку», но спортивный директор москвичей Франсис Кахигао отверг этот вариант.
- Последним местом работы 52-летнего Гонсалеса был аргентинский «Платенсе», который он покинул в прошлом году. Ранее он также возглавлял «Росарио Сентраль» и «Унион Санта-Фе».
- Ойос возглавляет «Интер Майами» с апреля.
- Клуб из Флориды, за который выступает нападающий Лионель Месси, занимает 2-е место в Восточной конференции МЛС с 39 очками после 21 матча.
Источник: официальный сайт «Интера Майами»