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    Гильермо Анхель Ойос

    Тренер
    Имя Гильермо Анхель
    Фамилия Ойос
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 6 июня 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Анортосис 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.08.2010 ЦСКА 4 : 0 Анортосис
    24.08.2010 Анортосис 1 : 2 ЦСКА
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