МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции

«Атланта Юнайтед» дома победила «Спортинг Канзас Сити» со счетом 2:1 во встрече регулярного чемпионата МЛС.
Полузащитник хозяев Алексей Миранчук и вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов провели весь матч, но не отметились результативными действиями.
«Пятиполосные» выиграли третий матч подряд. Команда поднялась с 15-го на 12-е место в Восточной конференции с 21 очком после 21 матча.
«Канзас Сити» идет на последней 15-й позиции в Западной конференции с 15 очками.
У Миранчука в этом году 6 голов и 6 ассистов в 23 играх МЛС и Кубка США за клуб. Шапи отметился 1 голом и 1 ассистом в 19 встречах.
США. МЛС. 22 тур
Атланта Юнайтед - Канзаc Сити - 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Т. Хакоб, 13; 2:0 - Ф. Пико, 24; 2:1 - S. Afrifa , 70.
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Атланта Юнайтед
Канзаc Сити
Фафа Пико
0%
Lucas Hoyos
0%
Томас Хакоб
0%
Хуниор Алонсо
0%
Elías Baez
0%
Cooper Sanchez
0%
Тристан Муюмба
0%
Алексей Миранчук
0%
Мигель Альмирон
0%
Пауло Диас
0%
Adrian Gill
0%
William Reilly
0%
Люк Бреннан
0%
Стиан Грегерсен
0%
Стивен Альсате
0%
Мэттью Эдвардс
0%
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Магомед-Шапи Сулейманов
0%
Stefan Cleveland
0%
Джейк Дэвис
0%
Wyatt Meyer
0%
Capita
0%
Лассе-Берг Йонсен
0%
Кэлвин Харрис
0%
T. Calheira
0%
Эмир Карич
0%
Мойзес Москера
0%
Зоран Бассонг
0%
Джастин Рейнольдс
0%
Jayden Reid
0%
Stephen Afrifa
0%
Jacob Bartlett
0%
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Источник: «Бомбардир»