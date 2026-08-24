МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции

«Атланта Юнайтед» дома победила «Спортинг Канзас Сити» со счетом 2:1 во встрече регулярного чемпионата МЛС.

Полузащитник хозяев Алексей Миранчук и вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов провели весь матч, но не отметились результативными действиями.

«Пятиполосные» выиграли третий матч подряд. Команда поднялась с 15-го на 12-е место в Восточной конференции с 21 очком после 21 матча.

«Канзас Сити» идет на последней 15-й позиции в Западной конференции с 15 очками.

У Миранчука в этом году 6 голов и 6 ассистов в 23 играх МЛС и Кубка США за клуб. Шапи отметился 1 голом и 1 ассистом в 19 встречах.