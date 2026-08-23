Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был недоволен работой судьи Исмаила Эльфата в домашнем матче чемпионата МЛС с «Торонто» (1:2).

В компенсированное ко второму тайму время аргентинец дважды что-то выкрикнул в сторону рефери. Арбитр никак не наказал 39-летнего футболиста.

Неделю назад, во время игры «Нэшвилл» – «Интер Майами» (4:1) Месси поспорил, получил желтую и саркастически поаплодировал другому судье, Дрю Фишеру. После финального свистка форвард выругался в адрес арбитра, глядя ему в лицо.