Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был недоволен работой судьи Исмаила Эльфата в домашнем матче чемпионата МЛС с «Торонто» (1:2).
В компенсированное ко второму тайму время аргентинец дважды что-то выкрикнул в сторону рефери. Арбитр никак не наказал 39-летнего футболиста.
Неделю назад, во время игры «Нэшвилл» – «Интер Майами» (4:1) Месси поспорил, получил желтую и саркастически поаплодировал другому судье, Дрю Фишеру. После финального свистка форвард выругался в адрес арбитра, глядя ему в лицо.
- В матче с «Торонто» Месси на 82-й минуте забил 923-й гол в карьере. У канадского клуба отличились Джош Сарджент на 59-й минуте и Деррик Этьенн на 62-й.
- По итогам инцидента в гостевом матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (2:2), прошедшего 20 августа, Месси был оштрафован на незванную сумму. Во втором тайме аргентинец слегка ударил хавбека соперника Куинна Салливана открытой ладонью по затылку, после чего они встали лицом к лицу.
Источник: Спортс''