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Объявлено наказание для Месси за удар соперника

22 августа, 09:14
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оштрафован на незванную сумму по итогам инцидента в гостевом матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (2:2).

Во втором тайме аргентинец слегка ударил хавбека соперника Куинна Салливана открытой ладонью по затылку, после чего они встали лицом к лицу.

39-летний Месси избежал дисквалификации. Он сможет сыграть в ближайшем матче МЛС с «Торонто», который пройдет в ночь на 23 августа по московскому времени.

  • В прошедшей игре аргентинец забил гол на 26-й минуте. В этом году в МЛС у него 13 голов и 8 передач в 17 играх.
  • «Интер Майами» занимает 2-е место в Восточной конференции с 39 очками после 20 туров.

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Источник: ESPN
США. МЛС Интер Майами Филадельфия Юнион Месси Лионель Салливан Куинн
Комментарии (2)
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Evgenijgerasimov607@gmail
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Если бы Месси ударил Соболя ладошкой,тот бы впал в коматозное состояние на две недели
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