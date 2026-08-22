Объявлено наказание для Месси за удар соперника

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оштрафован на незванную сумму по итогам инцидента в гостевом матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (2:2).
Во втором тайме аргентинец слегка ударил хавбека соперника Куинна Салливана открытой ладонью по затылку, после чего они встали лицом к лицу.
39-летний Месси избежал дисквалификации. Он сможет сыграть в ближайшем матче МЛС с «Торонто», который пройдет в ночь на 23 августа по московскому времени.
- В прошедшей игре аргентинец забил гол на 26-й минуте. В этом году в МЛС у него 13 голов и 8 передач в 17 играх.
- «Интер Майами» занимает 2-е место в Восточной конференции с 39 очками после 20 туров.
Источник: ESPN