Объявлено наказание для Месси за удар соперника

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оштрафован на незванную сумму по итогам инцидента в гостевом матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (2:2).

Во втором тайме аргентинец слегка ударил хавбека соперника Куинна Салливана открытой ладонью по затылку, после чего они встали лицом к лицу.

39-летний Месси избежал дисквалификации. Он сможет сыграть в ближайшем матче МЛС с «Торонто», который пройдет в ночь на 23 августа по московскому времени.