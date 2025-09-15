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МЛС 2026
Команды
Торонто
€ 42 млн
Торонто
Торонто
МЛС 2026
Стадион:
БМО Файлд
Сайт:
http://www.torontofc.ca/
Тренер:
Крис Армас
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Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Номинанты на приз MVP регулярного чемпионата МЛС
2024.10.08 00:36
Трансляция
«Торонто» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024
2024.10.05 22:18
«Интер Майами» без Месси победил «Торонто», у Альбы 4 голевые передачи
2024.08.09 08:50
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
2024.01.04 18:16
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
2023.11.23 13:23
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
2023.09.21 09:00
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
2023.09.21 08:00
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
2023.09.17 08:25
Экс-зенитовец Кришито расторг контракт с «Торонто»
2022.11.15 20:28
Бернардески установил клубный рекорд «Торонто»
2022.08.18 09:33
1
Фото
«Торонто» подписал действующего чемпиона Европы
2022.07.16 00:02
2
Фото
Экс-зенитовец Кришито перешел в «Торонто»
2022.06.29 18:14
Инсинье объяснил, почему не остался в Европе и перешел в «Торонто»
2022.06.28 11:43
1
Агент Лаксальта прокомментировал информацию об интересе «Торонто»
2022.05.21 10:20
Лаксальт близок к уходу из «Динамо»
2022.05.21 00:12
6
Экс-капитан «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто» (Николо Скира)
2022.02.28 09:49
Кришито летом перейдет в «Торонто»
2022.01.26 10:41
1
Видео
«Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год
2022.01.08 17:23
7
Фото
Форвард сборной США Алтидор женился на бывшей третьей ракетке мира Стивенс
2022.01.05 19:13
4
Инсинье согласовал контракт с «Торонто» до 2027 года. Он доиграет сезон в «Наполи»
2022.01.04 20:23
4
Инсинье близок к переходу в «Торонто». Ему предложили контракт на 11 миллионов (Фабрицио Романо)
2022.01.04 07:53
Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)
2021.12.28 18:40
«Торонто» предложил Инсинье зарплату более чем в два раза больше, чем «Наполи»
2021.12.25 19:09
Кришито получил предложение от «Торонто» из МЛС (Николо Скира)
2021.12.24 11:54
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