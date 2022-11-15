- 15 ноября 2022
- 20:28 Экс-зенитовец Кришито расторг контракт с «Торонто»
- 18 августа 2022
- 09:33 Бернардески установил клубный рекорд «Торонто» 1
- 16 июля 2022
- 00:02 Фото «Торонто» подписал действующего чемпиона Европы 2
- 29 июня 2022
- 18:14 Фото Экс-зенитовец Кришито перешел в «Торонто»
- 28 июня 2022
- 11:43 Инсинье объяснил, почему не остался в Европе и перешел в «Торонто» 1
- 21 мая 2022
- 10:20 Агент Лаксальта прокомментировал информацию об интересе «Торонто»
- 00:12 Лаксальт близок к уходу из «Динамо» 6
- 28 февраля 2022
- 09:49 Экс-капитан «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто» (Николо Скира)
- 26 января 2022
- 10:41 Кришито летом перейдет в «Торонто» 1
- 8 января 2022
- 17:23 Видео «Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год 7
- 5 января 2022
- 19:13 Фото Форвард сборной США Алтидор женился на бывшей третьей ракетке мира Стивенс 4
- 4 января 2022
- 20:23 Инсинье согласовал контракт с «Торонто» до 2027 года. Он доиграет сезон в «Наполи» 4
- 07:53 Инсинье близок к переходу в «Торонто». Ему предложили контракт на 11 миллионов (Фабрицио Романо)
- 28 декабря 2021
- 18:40 Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)
- 25 декабря 2021
- 19:09 «Торонто» предложил Инсинье зарплату более чем в два раза больше, чем «Наполи»
- 24 декабря 2021
- 11:54 Кришито получил предложение от «Торонто» из МЛС (Николо Скира) 2
- 07:28 «Торонто» предложил Инсинье зарплату 8 миллионов в год (Николо Скира) 1
- 6 декабря 2021
- 17:57 Бывший тренер «Торонто» Армас заменит Кэррика в штабе Рангника в «МЮ»
- 17 сентября 2021
- 18:13 Журналист Скира: 34-летний Джовинко вернется в «Торонто» 1
- 5 мая 2020
- 07:37 Алтидор: «Правительство США сообщило нам об НЛО, но никто даже не заметил» 3
- 11 ноября 2019
- 06:42 Фото «Сиэтл» – чемпион МЛС-2019 6
- 31 октября 2019
- 10:23 «Торонто» сыграет с «Сиэтлом» в финале плей-офф МЛС
- 5 июля 2019
- 08:05 Видео Ибрагимович оформил дубль в ворота «Торонто». У шведа 13 голов в 15 матчах 9
- 30 июня 2019
- 08:07 Видео Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»
- 13 июня 2019
- 15:51 Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер и Руни – в топ-10 1
- 31 января 2019
- 22:10 Goal: Ханни может продолжить карьеру в МЛС 4
- 18 октября 2018
- 07:07 Видео МЛС. Руни принес победу «Ди Си Юнайтед» ударом со штрафного 15
- 5 октября 2018
- 16:36 Джовинко вызван в сборную Италии впервые с октября 2015 года 2