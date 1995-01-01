США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Атланта Юнайтед
|Торонто
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Атланта Юнайтед
|12 тур
|23 апреля, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Торонто
|14 тур
|30 апреля, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Нью-Йорк Сити
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Нью-Инглэнд Революшн
|16 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Торонто
|18 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Торонто
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20 тур
|28 мая, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Ди Си Юнайтед
|22 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Торонто
|Чикаго Файр
|24 тур
|4 июня, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Торонто
|26 тур
|22 июня, четверг
|02:30
|Цинциннати
|Торонто
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Торонто
|29 тур
|2 июля, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Реал Солт-Лейк
|30 тур
|5 июля, среда
|02:30
|Орландо Сити
|Торонто
|34 тур
|16 июля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Торонто
|35 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Торонто
|Монреаль Импакт
|38 тур
|31 августа, четверг
|02:30
|Торонто
|Филадельфия Юнион
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Ванкувер Уайткепс
|43 тур
|24 сентября, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|Торонто
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Цинциннати
|47 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Торонто
|50 тур
|22 октября, воскресенье
|01:00
|Торонто
|Орландо Сити