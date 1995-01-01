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    Торонто - расписание

    Город Торонто
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://www.torontofc.ca/
    Стадион БМО Файлд
    Тренер Крис Армас
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Атланта Юнайтед Торонто
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 03:30 Торонто Коламбус
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Торонто Интер
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе Торонто
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Торонто Шарлотт
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 03:30 Нэшвилл Торонто
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Торонто Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Торонто
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 02:30 Торонто Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Торонто Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		14 мая, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Торонто
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 03:30 Остин Торонто
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		28 мая, воскресенье 02:30 Торонто Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Торонто Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Торонто
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Торонто Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		22 июня, четверг 02:30 Цинциннати Торонто
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Торонто
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 02:30 Торонто Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		5 июля, среда 02:30 Орландо Сити Торонто
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Торонто Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Торонто
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Торонто Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Коламбус Торонто
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 02:30 Торонто Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Торонто Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Интер Торонто
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		24 сентября, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Сити Торонто
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 02:30 Торонто Цинциннати
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 02:30 Шарлотт Торонто
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто
    США. МЛС 2023
    50 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Торонто Орландо Сити
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