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МЛС 2026
Команды
Торонто
Состав
€ 42 млн
Торонто - состав команды
Торонто
МЛС 2026
Стадион:
БМО Файлд
Сайт:
http://www.torontofc.ca/
Тренер:
Крис Армас
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Ярброу Вилльям
Вра
37
€ 0.075 млн
1
Luka Gavran
Вра
-
13
Кушчевич Бенджамин
Защ
30
€ 1.8 млн
25
Циммерман Уокер
Защ
33
€ 1.5 млн
3
Перейра Матеус
Защ
25
€ 1.5 млн
22
Ларея Ричмонд
Защ
31
€ 1 млн
2
Уинго Генри
Защ
30
€ 0.3 млн
74
Luca Costabile
Защ
-
98
Stefan Kapor
Защ
-
15
Nickseon Gomis
Защ
-
12
Zane Monlouis
Защ
-
19
Kobe Franklin
Защ
-
16
Adam Pearlman
Защ
-
10
Михайлович Джордже
Пол
27
€ 5.5 млн
8
Сифуэнтес Хосе
Пол
27
€ 4 млн
6
Дорш Никлас
Пол
28
€ 2.5 млн
90
Морган Льюис
Пол
29
€ 1.2 млн
21
Осорио Джонатан
Пол
34
€ 1 млн
11
Этьенн Деррик
Пол
29
€ 0.8 млн
14
Alonso Coello
Пол
-
71
Markus Cimermancic
Пол
-
9
Сарджент Джош
Нап
26
€ 16 млн
20
Шаллой Даниэль
Нап
30
€ 2.5 млн
7
Корбяну Тео
Нап
24
€ 1.5 млн
29
Керр Деандре
Нап
23
€ 1 млн
44
Эдвардс Рахим
Нап
31
€ 0.8 млн
99
Jules-Anthony Vilsaint
Нап
-
91
Dekwon Barrow
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 7
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