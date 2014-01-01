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Команды
Торонто
Результаты
€ 42 млн
Торонто - результаты матчей
Торонто
МЛС 2026
Стадион:
БМО Файлд
Сайт:
http://www.torontofc.ca/
Тренер:
Крис Армас
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США. МЛС. 2010
13.09 | 02:30
Орландо Сити
3 : 0
Торонто
10.09 | 02:30
Торонто
2 : 1
Нэшвилл
06.09 | 02:30
Торонто
4 : 4
Чикаго Файр
30.08 | 02:30
Торонто
1 : 1
Нью-Йорк Сити
23.08 | 02:30
Интер Майами
1 : 2
Торонто
20.08 | 02:30
Торонто
3 : 3
Шарлотт
16.08 | 02:30
Торонто
2 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
01.08 | 02:30
Нью-Йорк Сити
1 : 1
Торонто
26.07 | 02:30
Ди Си Юнайтед
2 : 1
Торонто
23.07 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
Торонто
17.07 | 02:30
Монреаль
0 : 0
Торонто
24.05 | 03:30
Чикаго Файр
2 : 1
Торонто
17.05 | 02:30
Шарлотт
3 : 1
Торонто
09.05 | 20:00
Торонто
2 : 4
Интер Майами
02.05 | 20:00
Торонто
1 : 1
Сан-Хосе
25.04 | 20:00
Торонто
1 : 2
Атланта Юнайтед
23.04 | 02:30
Торонто
3 : 3
Филадельфия Юнион
18.04 | 20:00
Торонто
3 : 3
Остин
11.04 | 20:00
Торонто
1 : 1
Цинциннати
04.04 | 20:00
Торонто
3 : 2
Колорадо
21.03 | 20:00
Торонто
2 : 1
Коламбус
14.03 | 20:00
Торонто
1 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
09.03 | 02:00
Цинциннати
0 : 1
Торонто
01.03 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
Торонто
22.02 | 04:30
Даллас
3 : 2
Торонто
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