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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Остин
Торонто - Остин: обзор матча 18 апреля 2026
Торонто
18.04.2026, суббота, 20:00
США. МЛС, 8 тур
3 : 3
Завершен
Остин
52'
Д. Шаллой
67'
Р. Ларея
88'
K. Franklin
29'
Д. Белл
78'
Ф. Торрес
82'
К. Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Остин
Завершен
Желтая карточка
E. Aristizabal
90'
+10
Замена
E. Aristizabal
️️️️➡️️
Хосе Сифуэнтес
90'
+4
90'
+4
Замена
Calvin Fodrey
️️️️➡️️
Мюрто Узуни
90'
+4
Замена
Илие Санчес
️️️️➡️️
Joseph Rosales
90'
+10'
Желтая карточка
Alonso Coello
89'
ГОЛ! 3:3!
Kobe Franklin
88'
82'
ГОЛ! 2:3!
Кристиан Рамирес
Желтая карточка
Lazar Stefanovic
79'
78'
ГОЛ! 2:2!
Факундо Торрес
71'
Замена
Бесард Сабович
️️️️➡️️
Nicolas Dubersarsky
71'
Замена
Кристиан Рамирес
️️️️➡️️
Миккел Деслер
ГОЛ! 2:1!
Ричмонд Ларея
67'
Замена
Lazar Stefanovic
️️️️➡️️
Рахим Эдвардс
62'
Замена
Malik Henry
️️️️➡️️
Деррик Этьенн
62'
57'
Замена
Роберт Тэйлор
️️️️➡️️
Джейден Нельсон
Желтая карточка
Хосе Сифуэнтес
53'
ГОЛ! 1:1!
Даниэль Шаллой
52'
45'
+2
Желтая карточка
Гилерме Биро
45'
+6'
Желтая карточка
Рахим Эдвардс
43'
29'
ГОЛ! 0:1!
Джон Белл
12'
Желтая карточка
Nicolas Dubersarsky
Показать весь матч
Live: Торонто - Остин
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 3:3.
90+11'
2-й тайм окончен. Счет 3:3.
90+10'
E. Aristizabal (Торонто) получил желтую карточку за фол.
90+10'
Бесард Сабович (Остин) заработал штрафной на левом фланге.
90+10'
Правила нарушил E. Aristizabal (Торонто).
90+9'
Правила нарушил Ричмонд Ларея (Торонто).
90+9'
Calvin Fodrey (Остин) заработал штрафной на правом фланге.
90+8'
Факундо Торрес (Остин) заработал штрафной на левом фланге.
90+7'
Момент не реализован! Lazar Stefanovic (Торонто). Навешивал Alonso Coello с углового.
90+6'
E. Aristizabal (Торонто) заработал штрафной в атаке.
90+6'
E. Aristizabal (Торонто) заработал штрафной в атаке.
90+4'
Замена у команды Торонто. Хосе Сифуэнтес ушел, E. Aristizabal вышел.
90+4'
Замена у команды Остин. Мюрто Узуни ушел, Calvin Fodrey вышел.
90+3'
Замена у команды Остин. Joseph Rosales ушел, Илие Санчес вышел.
90+3'
Malik Henry (Торонто) сыграл рукой.
90+2'
Сколько минут добавил судья? 10.
90+1'
Правила нарушил Факундо Торрес (Остин).
90+1'
Kobe Franklin (Торонто) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Alonso Coello (Торонто) получил желтую карточку за фол.
89'
Правила нарушил Alonso Coello (Торонто).
89'
Факундо Торрес (Остин) заработал штрафной в атаке.
88'
Гол! 3:3! Забил Kobe Franklin (Торонто).
88'
Malik Henry (Торонто) пробил (головой) и попал в правую штангу! Длинный пас делал Даниэль Шаллой.
84'
Джон Галлахер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Торонто.
84'
Момент не реализован! Мюрто Узуни (Остин). Пас отдал Бесард Сабович.
82'
Гол! 2:3! Забил Кристиан Рамирес (Остин).
82'
Момент не реализован! Факундо Торрес (Остин). Пас отдал Гилерме Биро.
79'
Lazar Stefanovic (Торонто) получил желтую карточку за фол.
79'
Мюрто Узуни (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил Lazar Stefanovic (Торонто).
78'
Гол! 2:2! Забил Факундо Торрес (Остин). Ассистент - Роберт Тэйлор.
73'
Пауза в матче. Травму получил Джош Сарджент (Торонто).
73'
Пауза в матче. Травму получил Джош Сарджент (Торонто).
72'
Момент не реализован! Хосе Сифуэнтес (Торонто).
72'
Гилерме Биро отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Торонто.
71'
Замена у команды Остин. Миккел Деслер ушел, Кристиан Рамирес вышел.
71'
Замена у команды Остин. Nicolas Dubersarsky ушел, Бесард Сабович вышел.
67'
Гол! 2:1! Забил Ричмонд Ларея (Торонто).
65'
Zane Monlouis (Торонто) пробил головой по воротам. Сейв сделал Brad Stuver (Остин). Длинный пас делал Alonso Coello .
64'
Александр Сваток отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Торонто.
64'
Удар заблокирован. Бил Хосе Сифуэнтес (Торонто). Ассистент - Джош Сарджент.
63'
Миккел Деслер (Остин) заработал штрафной в атаке.
63'
Правила нарушил Даниэль Шаллой (Торонто).
62'
Malik Henry (Торонто) в офсайде.
62'
Замена у команды Торонто. Рахим Эдвардс ушел, Lazar Stefanovic вышел.
62'
Замена у команды Торонто. Derrick Etienne Jr ушел, Malik Henry вышел.
61'
Момент не реализован! Роберт Тэйлор (Остин). Пас отдал Joseph Rosales.
61'
Ричмонд Ларея отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Остин.
60'
Удар заблокирован. Бил Факундо Торрес (Остин). Ассистент - Миккел Деслер.
60'
Джон Галлахер (Остин) пробил головой по воротам. Сейв сделал Luka Gavran (Торонто). Длинный пас делал Роберт Тэйлор.
57'
Замена у команды Остин. Джейден Нельсон ушел, Роберт Тэйлор вышел.
56'
Факундо Торрес (Остин) в офсайде.
53'
Хосе Сифуэнтес (Торонто) получил желтую карточку за фол.
53'
Мюрто Узуни (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Гол! 1:1! Забил Даниэль Шаллой (Торонто).
46'
Деррик Этьенн (Торонто) в офсайде.
45'
2-й тайм стартовал.
45+9'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+6'
Даниэль Шаллой (Торонто) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Brad Stuver (Остин).
45+4'
Джон Галлахер (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
45+4'
Джон Галлахер (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Гилерме Биро (Остин) получил желтую карточку за фол.
45+2'
Пауза в матче. Травму получил Alonso Coello (Торонто).
45+2'
Пауза в матче. Травму получил Alonso Coello (Торонто).
45+2'
Alonso Coello (Торонто) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Правила нарушил Гилерме Биро (Остин).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
45'
Удар заблокирован. Бил Джон Галлахер (Остин).
45'
Джейден Нельсон (Остин) заработал штрафной на левом фланге.
45'
Правила нарушил Kobe Franklin (Торонто).
44'
Пауза в матче. Травму получил Гилерме Биро (Остин).
43'
Рахим Эдвардс (Торонто) получил желтую карточку за фол.
43'
Joseph Rosales (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Правила нарушил Рахим Эдвардс (Торонто).
42'
Миккел Деслер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Торонто.
41'
Момент не реализован! Деррик Этьенн (Торонто). Пас отдал Alonso Coello.
41'
Хосе Сифуэнтес (Торонто) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Хосе Сифуэнтес (Торонто) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Джош Сарджент (Торонто) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Brad Stuver (Остин). Пас отдал Alonso Coello .
36'
Джонатан Осорио (Торонто) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Правила нарушил Мюрто Узуни (Остин).
35'
Даниэль Шаллой (Торонто) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Джон Галлахер (Остин).
34'
Момент не реализован! Джейден Нельсон (Остин). Пас отдал Факундо Торрес.
34'
Мюрто Узуни (Остин) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Luka Gavran (Торонто).
32'
Ричмонд Ларея (Торонто) сыграл рукой.
29'
Гол! 0:1! Забил Джон Белл (Остин).
24'
Даниэль Шаллой отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Остин.
24'
Рахим Эдвардс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Остин.
21'
Zane Monlouis отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Остин.
20'
Рахим Эдвардс (Торонто) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Александр Сваток (Остин).
19'
Luka Gavran отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Остин.
19'
Факундо Торрес (Остин) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Luka Gavran (Торонто). Пас отдал Джейден Нельсон.
16'
Nicolas Dubersarsky (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Nicolas Dubersarsky (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Деррик Этьенн (Торонто) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Brad Stuver (Остин). Пас отдал Джош Сарджент.
14'
Пауза окончена. Матч продолжается.
14'
Пауза в матче. Травму получил Nicolas Dubersarsky (Остин).
13'
Момент не реализован! Джош Сарджент (Торонто). Длинный пас отдал Kobe Franklin.
11'
Nicolas Dubersarsky (Остин) получил желтую карточку за фол.
9'
Рахим Эдвардс (Торонто) заработал штрафной на левом фланге.
9'
Правила нарушил Nicolas Dubersarsky (Остин).
8'
Правила нарушил Хосе Сифуэнтес (Торонто).
8'
Факундо Торрес (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Джон Белл отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Торонто.
5'
Правила нарушил Джонатан Осорио (Торонто).
5'
Джейден Нельсон (Остин) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Правила нарушил Джейден Нельсон (Остин).
4'
Ричмонд Ларея (Торонто) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Kobe Franklin (Торонто) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Brad Stuver (Остин).
2'
Удар заблокирован. Бил Даниэль Шаллой (Торонто). Ассистент - Рахим Эдвардс.
2'
Деррик Этьенн (Торонто) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Brad Stuver (Остин).
2'
Джош Сарджент (Торонто) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Brad Stuver (Остин). Пас отдал Деррик Этьенн.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
19
Kobe Franklin
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Alonso Coello
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
21
Джонатан Осорио
(К)
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остин
1
Brad Stuver
(К)
ВР
29
Гилерме Биро
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
6
Джон Белл
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
20
Nicolas Dubersarsky
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
10
Мюрто Узуни
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
7
Джейден Нельсон
ЛВ
17
Джон Галлахер
ПВ
Главный тренер
Джош Волфф
Торонто
23
Вилльям Ярброу
ВР
76
Lazar Stefanovic
ЦЗ
38
Jackson Gilman
ЦЗ
75
Reid Fisher
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
78
Malik Henry
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
17
E. Aristizabal
ЦФ
Остин
12
Damian Las
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
16
Роберт Тэйлор
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
19
Calvin Fodrey
ЦП
38
Ervin Torres
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
3-4-1-2
1
19
12
22
Ларея
14
21
Осорио
11
Этьенн
8
Сифуэнтес
44
Эдвардс
20
Шаллой
9
Сарджент
4-2-3-1
1
3
Деслер
5
Сваток
6
Белл
29
Биро
20
30
17
Галлахер
11
Торрес
7
Нельсон
10
Узуни
44
Эдвардс
76
76
44
Эдвардс
11
Этьенн
78
78
11
Этьенн
8
Сифуэнтес
17
17
8
Сифуэнтес
30
6
Санчес
6
Санчес
30
7
Нельсон
16
Тэйлор
16
Тэйлор
7
Нельсон
20
14
Сабович
14
Сабович
20
10
Узуни
19
19
10
Узуни
3
Деслер
21
Рамирес
21
Рамирес
3
Деслер
Остались в запасе
Торонто
Остин
23
Вилльям Ярброу
ВР
38
Jackson Gilman
ЦЗ
75
Reid Fisher
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
12
Damian Las
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
38
Ervin Torres
ЦП
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
23
Вилльям Ярброу
ВР
38
Jackson Gilman
ЦЗ
75
Reid Fisher
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
38
Ervin Torres
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Джош Волфф
Торонто
Точно не сыграют
Уокер Циммерман
ЦЗ
Тео Корбяну
ЦФ
Nickseon Gomis
ЦЗ
Джордже Михайлович
АП
Генри Уинго
ПЗ
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
Матеус Перейра
ЛЗ
Остин
Точно не сыграют
Даниэль Перейра
ЦП
Брэндон Васкес
ЦФ
Оуэн Вольф
ЦП
Статистика матча Торонто - Остин
5
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
18
11
Офсайды
3
1
Количество передач
389
466
Сейвы
3
8
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
3.11
1.48
xGP (предотвращенные голы)
1.26
1.26
Информация о матче
Главный судья:
Дрю Фишер
Стадион:
БМО Файлд
Посещаемость:
16550
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Торонто
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5 : 0
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Остин
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
3 : 1
17.05.2026
Торонто
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
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