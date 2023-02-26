Джош Волфф
Тренер
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Волфф
|Команда
|Остин
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|25 февраля 1977
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Волфф
|Команда
|Остин
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|25 февраля 1977
|Дата
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Остин
|2 : 3
|Сент-Луис
|США. МЛС, 1 тур
|05.03.2023
|Остин
|1 : 0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|12.03.2023
|Реал Солт-Лейк
|1 : 2
|Остин
|США. МЛС, 4 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Остин
|34
|2
|1
|31
|Дата
|Матч
|26.02.2023
|Остин
|2 : 3
|Сент-Луис
|05.03.2023
|Остин
|1 : 0
|Монреаль Импакт
|12.03.2023
|Реал Солт-Лейк
|1 : 2
|Остин
|19.03.2023
|Хьюстон
|0 : 0
|Остин
|26.03.2023
|Остин
|0 : 0
|Колорадо
|09.04.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Остин
|16.04.2023
|Остин
|0 : 0
|Ванкувер Уайткепс
|23.04.2023
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0 : 0
|Остин
|30.04.2023
|Остин
|0 : 0
|Сан-Хосе
|07.05.2023
|Портленд
|0 : 0
|Остин
|14.05.2023
|Остин
|0 : 0
|Даллас
|18.05.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Остин
|21.05.2023
|Остин
|0 : 0
|Торонто
|28.05.2023
|Хьюстон
|0 : 0
|Остин
|01.06.2023
|Остин
|0 : 0
|Миннесота Юнайтед
|04.06.2023
|Остин
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк
|11.06.2023
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Остин
|22.06.2023
|Остин
|0 : 0
|Даллас
|25.06.2023
|Остин
|0 : 0
|Хьюстон
|02.07.2023
|Интер
|0 : 0
|Остин
|09.07.2023
|Миннесота Юнайтед
|0 : 0
|Остин
|13.07.2023
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Остин
|16.07.2023
|Остин
|0 : 0
|Канзаc Сити
|21.08.2023
|Сент-Луис
|0 : 0
|Остин
|27.08.2023
|Даллас
|0 : 0
|Остин
|31.08.2023
|Остин
|0 : 0
|Сиэтл
|03.09.2023
|Нью-Инглэнд Революшн
|0 : 0
|Остин
|18.09.2023
|Остин
|0 : 0
|Портленд
|21.09.2023
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0 : 0
|Остин
|25.09.2023
|Остин
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|01.10.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Остин
|05.10.2023
|Остин
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|08.10.2023
|Остин
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|22.10.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Остин