МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»

В матче регулярного чемпионата МЛС «Торонто» на своем поле проиграл «Интеру Майами» со счетом 2:4.

Нападающий «цапель» Лионель Месси отдал голевые передачи Луису Суаресу на 56-й минуте и Серхио Регилону на 73-й, а затем забил сам на 75-й. Еще один мяч у гостей в этой встрече забил Родриго де Пауль на 44-й. Он же сделал голевой пас на Месси.

На счету 38-летнего Месси 12 (9+3) очков по «гол+пас» в 11 матчах сезона МЛС. Он вышел на первое место в лиге по этому показателю.

Оба гола у «Торонто» забил Эмилио Аристасабаль.

«Интер Майами» занимает 2-е место в Восточной конференции с 22 очками после 12 игр. «Торонто» идет 8-м с 14 баллами.