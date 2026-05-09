  • МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»

МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»

Вчера, 22:13
1

В матче регулярного чемпионата МЛС «Торонто» на своем поле проиграл «Интеру Майами» со счетом 2:4.

Нападающий «цапель» Лионель Месси отдал голевые передачи Луису Суаресу на 56-й минуте и Серхио Регилону на 73-й, а затем забил сам на 75-й. Еще один мяч у гостей в этой встрече забил Родриго де Пауль на 44-й. Он же сделал голевой пас на Месси.

На счету 38-летнего Месси 12 (9+3) очков по «гол+пас» в 11 матчах сезона МЛС. Он вышел на первое место в лиге по этому показателю.

Оба гола у «Торонто» забил Эмилио Аристасабаль.

«Интер Майами» занимает 2-е место в Восточной конференции с 22 очками после 12 игр. «Торонто» идет 8-м с 14 баллами.

США. МЛС. 12 тур
Торонто - Интер Майами - 2:4 (0:1)
Голы: 0:1 - Р. Де Пауль, 44; 0:2 - Л. Суарес, 56; 0:3 - С. Регилон, 73; 0:4 - Л. Месси, 75; 1:4 - E. Aristizabal , 82; 2:4 - E. Aristizabal , 90.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Торонто Месси Лионель
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778358427
РФСПРФ ГРФ Эль Пистолеро крут ⚽
Ответить
