МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик

«Интер Майами» одержал волевую победу над «Филадельфией Юнион» в матче МЛС со счетом 6:4.

Дубль у «цапель» оформил Херман Бертераме, отличившийся на 13-й и 41-й минутах. В обоих случаях голевые передачи ему отдал нападающий Лионель Месси. Хет-трик у «Интера» оформил Луис Суарес, который забил на 29-й, 44-й и 81-й минутах. Еще один гол отправил в сетку ворот соперника Родриго Де Пауль на 90+3-й.

38-летний Месси был заменен на 73-й минуте. Он продлил свою результативную серию (5+7) до 5 игр подряд. Всего в 16 матчах в этом году на его счету 13 голов и 7 ассистов. 39-летний Суарес в этом году в 12 матчах поразил ворота соперников 6 раз и сделал 1 ассист.

У «Филадельфии Юнион» хет-трик оформил Милан Илоски. Он поразил ворота «цапель» на 4-й минуте, открыв счет в игре, а потом еще два раза забил с пенальти на 10-й и 45+8-й минутах. Еще один гол у гостей на счету Бруно Дамиани на 20-й.

«Интер Майами» с 31 очком после 15 матчей занимает 2-е место в Восточной конференции.

В другом матче «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука проиграла в гостях «Коламбусу» со счетом 0:2. Россиянин провел игру целиком.

В этом году на счету россиянина 16 матчей, 6 голов и 2 ассиста. Последние 10 игр 30-летний Миранчук провел с капитанской повязкой.

«Пятиполосные» идут 14-ми в Восточной конференции с 11 очками после 14 встреч.

«Канзас Сити» дома уступил «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 1:2.

Российский вингер хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 82-й минуте. В этом году на его счету 13 матчей, 1 гол и 1 ассист. «Канзас Сити» идет 15-м в Западной конференции с 11 очками после 14 игр.