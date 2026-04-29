Миранчук забил победный гол в матче Кубка США

«Атланта Юнайтед» в гостях победила «Шарлотт» со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Открытого кубка США имени Ламара Ханта.

Первый гол в составе «пятиполосных» на 22-й минуте забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Второй мяч у гостей забил Купер Санчес на 71-й минуте.

Игры 1/4 финала пройдут 19-20 мая.