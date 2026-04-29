Миранчук забил победный гол в матче Кубка США

Сегодня, 08:59
2

«Атланта Юнайтед» в гостях победила «Шарлотт» со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Открытого кубка США имени Ламара Ханта.

Первый гол в составе «пятиполосных» на 22-й минуте забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Второй мяч у гостей забил Купер Санчес на 71-й минуте.

Игры 1/4 финала пройдут 19-20 мая.

  • 30-летний Миранчук вышел с капитанской повязкой в «Атланте Юнайтед» в 5-м матче подряд.
  • В этом году он провел за клуб 11 игр, забил 6 голов.

Комментарии (2)
shepovalovgna
1777445445
Мужчины, кто ставит на спорт. Важная информация для вас. Скопируйте, а то удалят. Не верьте всяким телеграм-каналам и подобной ерунде. Это развод. Есть в сети сервис прoгнозов. Работают с 2013 года. Доверять можно, проверено людьми. В яндексе ищите по фразе: «купить платиновый прогноз».
Ответить
Майк85
1777446723
Лёша молодец!Так держать!
Ответить
