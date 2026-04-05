Миранчук продолжает забивать в сезоне МЛС

«Атланта» в матче чемпионата США по футболу проиграла дома «Коламбусу». Итоговый счет – 1:3.

Единственный гол у хозяев забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел в основе, провел всю игру и забил на 60-й минуте.

«Атланта» занимает в МЛС 25-е место из 30 команд.

У Миранчука в шести матчах сезона четыре гола. Россиянин вышел в основе в четырех встречах подряд.