Миранчук продолжает забивать в сезоне МЛС

«Атланта» в матче чемпионата США по футболу проиграла дома «Коламбусу». Итоговый счет – 1:3.
Единственный гол у хозяев забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел в основе, провел всю игру и забил на 60-й минуте.
«Атланта» занимает в МЛС 25-е место из 30 команд.
У Миранчука в шести матчах сезона четыре гола. Россиянин вышел в основе в четырех встречах подряд.
- 30-летний Миранчук в «Атланте» с 2024 года. Он куплен у итальянской «Аталанты».
- Он забил 15 голов и сделал 7 ассистов в 56 матчах.
- Контракт игрока сборной России с клубом МЛС рассчитан до конца 2027 года. В нем есть опция продления еще на сезон.
Источник: «Бомбардир»