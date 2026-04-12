Миранчук не сыграл с «Чикаго»: известна причина

Сегодня, 09:31
1

Алексей Миранчук пропустил матч «Атланты» с «Чикаго» из-за мышечной травмы.

Полузащитник «Атланта Юнайтед» не попал в заявку на игру регулярного чемпионата МЛС, в которой команда уступила «Чикаго Файр» со счетом 0:1.

Журналист Генри Игита сообщил в соцсетях, что россиянин восстанавливается после небольшого мышечного повреждения.

  • «Атланта» провела семь матчей в этом сезоне МЛС, одержала одну победу и набрала четыре очка.
  • Команда занимает 12-е место в Восточной конференции.
  • Миранчук в этом сезоне забил четыре гола в шести матчах и остается лучшим бомбардиром клуба в сезоне. Футболист в США с лета 2024 года, когда был куплен у «Аталанты».

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (1)
За что бан ?
1775978016
Chicago, Chicago, that toddling town ....... ©
Ответить
