Миранчук не сыграл с «Чикаго»: известна причина

Алексей Миранчук пропустил матч «Атланты» с «Чикаго» из-за мышечной травмы.
Полузащитник «Атланта Юнайтед» не попал в заявку на игру регулярного чемпионата МЛС, в которой команда уступила «Чикаго Файр» со счетом 0:1.
Журналист Генри Игита сообщил в соцсетях, что россиянин восстанавливается после небольшого мышечного повреждения.
- «Атланта» провела семь матчей в этом сезоне МЛС, одержала одну победу и набрала четыре очка.
- Команда занимает 12-е место в Восточной конференции.
- Миранчук в этом сезоне забил четыре гола в шести матчах и остается лучшим бомбардиром клуба в сезоне. Футболист в США с лета 2024 года, когда был куплен у «Аталанты».
