Миранчук не сыграл с «Чикаго»: известна причина

Алексей Миранчук пропустил матч «Атланты» с «Чикаго» из-за мышечной травмы.

Полузащитник «Атланта Юнайтед» не попал в заявку на игру регулярного чемпионата МЛС, в которой команда уступила «Чикаго Файр» со счетом 0:1.

Журналист Генри Игита сообщил в соцсетях, что россиянин восстанавливается после небольшого мышечного повреждения.