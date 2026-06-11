Мюллер – о Роналду на ЧМ-2026: «С Криштиану в обороне ты действуешь 10,5 игроками»

Полузащитник «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер предположил, как могут сыграть на ЧМ-2026 нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард Португалии Криштиану Роналду.
«Мне это кажется чрезвычайно интересным. Я довольно скептически настроен и с любопытством жду, чем это закончится.
У нынешнего Роналду, безусловно, по-прежнему сохранились качества в завершении атак, но в обороне ты действуешь 10,5 игроками.
Я наблюдаю за Месси в МЛС. Когда мяч у него в ногах, то наблюдать за ним одно удовольствие. Против него по-прежнему невероятно сложно защищаться. Этот навык у него не исчезнет. Однако молодые футболисты физически находятся просто на другом уровне», – сказал Мюллер.
- 38-летний Месси в этом году провел за «Интер Майами» 16 матчей, забил 13 голов, сделал 7 ассистов.
- 41-летний Роналду в сезоне-2025/26 сыграл за «Аль-Наср» в 37 встречах, отметился 30 голами и 5 ассистами.
Источник: Sport1