Мюллер – о Роналду на ЧМ-2026: «С Криштиану в обороне ты действуешь 10,5 игроками»

Полузащитник «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер предположил, как могут сыграть на ЧМ-2026 нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард Португалии Криштиану Роналду.

«Мне это кажется чрезвычайно интересным. Я довольно скептически настроен и с любопытством жду, чем это закончится.

У нынешнего Роналду, безусловно, по-прежнему сохранились качества в завершении атак, но в обороне ты действуешь 10,5 игроками.

Я наблюдаю за Месси в МЛС. Когда мяч у него в ногах, то наблюдать за ним одно удовольствие. Против него по-прежнему невероятно сложно защищаться. Этот навык у него не исчезнет. Однако молодые футболисты физически находятся просто на другом уровне», – сказал Мюллер.