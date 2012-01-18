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МЛС 2026
Команды
Ванкувер Уайткепс
€ 44,30 млн
Ванкувер Уайткепс
Ванкувер
МЛС 2026
Стадион:
БиСи Плэйс
Сайт:
http://www.whitecapsfc.com
Тренер:
Марк Дос Сантос
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Мюллер – о Роналду на ЧМ-2026: «С Криштиану в обороне ты действуешь 10,5 игроками»
11 июня
4
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
МЛС оштрафовали за отсутствие Месси в матче
4 марта
1
10 лучших игроков МЛС по версии Goal
7 февраля
Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе» – клуб также хочет подписать Смолова и Мюллера
18 января
12
4 звезды футбола, которые могут закончить карьеру в 2026 году
2025.12.27 11:52
5
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
2025.10.20 23:23
3
Игрок канадского клуба стал самым титулованным футболистом Германии в истории
2025.10.02 17:08
Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ
2025.10.02 16:00
1
Мюллер взял 1-й трофей после ухода из «Баварии»
2025.10.02 10:02
Мбаппе поднялся на две позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЛЧ
2025.09.17 00:29
Хет-трик Мюллера в день 35-летия помог «Ванкуверу» победить со счетом 7:0
2025.09.14 12:27
Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории
2025.08.22 16:38
1
Фото
Клуб МЛС объявил о подписании Томаса Мюллера
2025.08.06 20:23
1
Прогноз на точный счет матча «Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес»: МЛС, 12 мая 2025
2025.05.11 10:58
Месси продлил серию без результативных действий
2025.05.01 08:30
«Интер Майами» с Месси вылетел в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.05.01 07:51
«Интер Майами» с Месси проиграл в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.04.25 08:37
1
Фото
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
2023.08.11 08:54
6
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
2023.06.08 10:44
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
2020.08.09 12:28
1
Видео
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
2019.09.30 09:35
Видео
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»
2018.09.30 08:27
1
Фото
Бавария за 12 миллионов купила 17-летнего канадца
2018.07.25 23:32
3
1
2
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
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ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
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12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
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Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
11
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
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