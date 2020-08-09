- 9 августа 2020
- 12:28 Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин» 1
- 30 сентября 2019
- 09:35 Видео «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
- 30 сентября 2018
- 08:27 Видео Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер» 1
- 25 июля 2018
- 23:32 Фото Бавария за 12 миллионов купила 17-летнего канадца 3
- 21 июля 2018
- 13:26 «Бавария» заплатит рекордные 12 миллионов за 17-летнего нападающего из МЛС 4
- 15 июля 2018
- 09:06 Видео Руни дебютировал в МЛС. В первом матче нападающий отдал голевую передачу 2
- 28 апреля 2018
- 08:07 Видео Игрок «Ванкувера» реализовал пенальти и был удален за празднование гола 8
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 10 сентября 2017
- 08:17 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
- 27 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
- 20 августа 2017
- 07:59 МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
- 13 августа 2017
- 08:51 МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты 2
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 6 июля 2017
- 08:42 Видео МЛС. Гол Вильи не помог «Нью-Йорк Сити» в матче с «Ванкувером», Джовинко оформил дубль в игре с «Орландо»
- 2 июля 2017
- 07:53 Швайнштайгер назвал свою травму не серьезной 1
- 21 мая 2017
- 06:44 МЛС. «Канзас-Сити» в гостях проиграл «Ванкуверу»
- 15 апреля 2017
- 06:35 МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты 1
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 13 марта 2017
- 22:41 МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты» 2
- 6 марта 2017
- 19:01 МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
- 3 октября 2016
- 06:14 МЛС. «Сиэтл» в гостях обыграл «Ванкувер»
- 18 сентября 2016
- 01:02 МЛС. «Сиэтл» обыграл «Ванкувер»