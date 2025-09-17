Введите ваш ник на сайте
Мбаппе поднялся на две позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Сегодня, 00:29

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе дважды забил «Марселю» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Дубль в ворота провансальцев позволил ему подняться сразу на две позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории главного еврокубка.

Перед матчем Мбаппе был на восьмом месте в списке, а теперь делит шестую строчку с Томасом Мюллером, опередив Руда ван Нистелроя.

Чаще него в ЛЧ забивали только Рауль (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (105), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ванкувер Уайткепс Марсель Реал Мюллер Томас Мбаппе Килиан ван Нистелрой Руд
