Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Руд ван Нистелрой
Руд ван Нистелрой
Нидерланды
1 июля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Снейдер удивил выбором идеального форварда
18 октября
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Ван Нистелрой нашел новую работу
16 января
1
Назван новый кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
6 января
4
Стало известно, готов ли ван Нистелрой работать в РПЛ
2025.12.16 20:20
Мбаппе поднялся на две позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЛЧ
2025.09.17 00:29
Мбаппе вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
2025.09.16 23:00
«Лестер» уволил ван Нистелроя, не простив вылет из АПЛ
2025.06.27 12:04
«Лестер» установил антирекорд АПЛ при ван Нистелрое
2025.04.08 14:07
1
АПЛ. «Арсенал» победил «Лестер» ван Нистелроя (2:0), у Мерино дубль
2025.02.15 17:25
Ван Нистелрой одержал первую победу после назначения в «Лестер»
2024.12.04 08:24
АПЛ. «Лестер» крупно проиграл (1:4) в дебютном матче ван Нистелроя
2024.11.30 20:15
Фото
Ван Нистелрой возглавил команду АПЛ
2024.11.29 22:10
5
Ван Нистелрой нашел новую работу в АПЛ
2024.11.28 10:36
Холанд побил рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов
2024.11.27 00:24
1
Ван Нистелрой попрощался с «Манчестер Юнайтед»
2024.11.15 17:46
Ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед»
2024.11.11 20:20
4
Ван Нистелрой порадовался первой победе «МЮ» в Лиге Европы в этом сезоне
2024.11.08 08:29
Ван Нистелрой прокомментировал назначение Аморима в «МЮ»
2024.11.05 09:13
3
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим ван Нистелроя
2024.11.04 18:18
1
Ван Нистелрой ответил, хочет ли он остаться в «Манчестер Юнайтед» после смены тренера
2024.10.31 20:55
⚡️ «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
2024.10.28 14:51
18
В «Манчестер Юнайтед» выбрали потенциального преемника тен Хага
2024.09.30 18:40
3
Роналду дал совет тен Хагу
2024.09.12 00:36
Букмекеры определили наиболее вероятного кандидата на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
2024.09.02 22:22
4
Фото
Ван Нистелрой вернулся в «Манчестер Юнайтед»
2024.07.11 20:55
Микаутадзе повторил рекорд Платини и Роналду
2024.06.27 01:10
1
Ван Нистелрой получил предложение из АПЛ
2024.05.30 11:43
«Спартак» делал предложение экс-форварду «Реала» и «Манчестер Юнайтед»
2024.05.16 18:18
3
Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й
2023.10.24 08:51
1
2
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
1
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+