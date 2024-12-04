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    • Ван Нистелрой одержал первую победу после назначения в «Лестер»

    Ван Нистелрой одержал первую победу после назначения в «Лестер»

    «Лестер» победил «Вест Хэм» со счетом 3:1 в матче 14-го тура чемпионата Англии.

    Для «лис» это первая победа с Рудом ван Нистелроем в роли главного тренера команды.

    Он был назначен на этот пост 29 ноября и в предыдущем матче «Лестера» против «Брентфорда» (1:4) 30 ноября еще не руководил игрой команды, а наблюдал за ней с трибуны. Роль и.о. главного тренера «лис» в той встрече исполнял Бен Доусон.

    «Лестер» занимает 15-е место в АПЛ с 13 очками после 14 матчей. «Вест Хэм» находится строчкой выше с 15 баллами.

    Англия. АПЛ. 14-й тур

    Лестер – Вест Хэм – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Варди, 2; 2:0 – Эль-Ханнус, 61; 3:0 – Дака, 90; 3:1 – Фуллкруг, 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2024 08:24
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