Ван Нистелрой одержал первую победу после назначения в «Лестер»

«Лестер» победил «Вест Хэм» со счетом 3:1 в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Для «лис» это первая победа с Рудом ван Нистелроем в роли главного тренера команды.

Он был назначен на этот пост 29 ноября и в предыдущем матче «Лестера» против «Брентфорда» (1:4) 30 ноября еще не руководил игрой команды, а наблюдал за ней с трибуны. Роль и.о. главного тренера «лис» в той встрече исполнял Бен Доусон.

«Лестер» занимает 15-е место в АПЛ с 13 очками после 14 матчей. «Вест Хэм» находится строчкой выше с 15 баллами.

Англия. АПЛ. 14-й тур

Лестер – Вест Хэм – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Варди, 2; 2:0 – Эль-Ханнус, 61; 3:0 – Дака, 90; 3:1 – Фуллкруг, 90+3.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ