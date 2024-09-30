В «Манчестер Юнайтед» выбрали потенциального преемника тен Хага

Стало известно, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага.
Сообщалось, что голландца пока не будут увольнять, но его будущее зависит от ближайших матчей с «Порту» в Лиге Европы и «Астон Виллой» в АПЛ.
По информации ESPN, руководство клуба выбрало потенциальным преемником действующего главного тренера его помощника Руда ван Нистелроя.
- «МЮ» вчера проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3.
- «Юнайтед» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 7 очков в 6 турах.
- Ван Нистелрой уже работал самостоятельно в ПСВ и выиграл с командой 2 трофея.
Источник: ESPN