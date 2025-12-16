Стало известно, готов ли ван Нистелрой работать в РПЛ

Себастьян Александер Пот, агент нидерландского тренера Руда ван Нистелроя, ответил на вопросы о возможном трудоустройстве своего клиента в России.
– Ван Нистелрой готов возглавить российский клуб?
– На данный момент он не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы. Но интерес от клубов из этого региона к нему у нас есть.
– Был ли интерес из РПЛ?
– Рудом интересовался ряд клубов из Восточной Европы, но он сразу же отказался от возможности тренировать там.
– «Спартак» и «Динамо» сейчас находятся без главного тренера.
– Посмотрим, как все сложится в будущем. На данный момент Ван Нистелрой заявил нам, что будет рассматривать предложения от клубов из Западной Европы и топ-5 лиг. Пока он взял паузу и хочет отдохнуть.
- Ранее ван Нистелрой тренировал ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».
Источник: Sport24