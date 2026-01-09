Введите ваш ник на сайте
Семин объяснил, почему не заказывает одежду на Wildberries

9 января, 16:04
3

Российский тренер Юрий Семин ответил на вопросы о выборе и покупке одежды.

– В молодости думали о роскоши?

– Я мечтал об одном – о футболе. Я хотел лучше тренироваться, лучше играть. Я никогда не был модником. Но в московском «Спартаке» футболисты хорошо одевались. Особенно Геннадий Логофет.

Раньше в Союзе не было джинсов, а они могли за границей купить их. Я ни за чем не гнался. Но придя в такую команду, не мог быть ниже уровнем.

Ты же лицо команды. Смотрел на них и пытался соответствовать. Но я по сей день не покупаю дорогие вещи.

– А как подбираете гардероб?

– Выбираю что-то современное, натуральное, удобное. Конечно, я могу себе позволить хорошую одежду. Возможно, это модно. Нюансов не знаю, но вижу, как люди одеваются.

– Вам кто-то помогает подбирать образы?

– Никто. Только супруга может сказать: «Это тебе идет». А я слушаю. Она же со стороны говорит. Сейчас вот брюки поменялись. Были узкие в моде, сейчас – широкие. Совсем широкие мне не подходят. Берем средние.

– А стоимость одежды вам важна?

– Это надо соизмерять со своими возможностями. Мы совсем дешевое не покупаем, но и слишком дорогое не берем.

– На Wildberries, в общем, не закупаетесь?

– Нет, там я не одеваюсь. Мне интереснее в магазин прийти, неспеша посмотреть, померить. А Wildberries привезли тебе. Раз привезли, вроде надо брать. А толком не померил, не посмотрел.

Семин отреагировал на уход Жерсона из «Зенита» 2
Семин ответил, поможет ли Соболеву уход Гонду из «Зенита»
Семин назвал самого быстрого футболиста в истории «Спартака» 5
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1767969625
Because WB and OZON are for the poor
Ответить
Semenycch
1767970193
Не поспоришь!
Ответить
bes 2
1767971647
А где тут про футбол ?
Ответить
