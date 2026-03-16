Талалаева похвалили за поведение в матче с ЦСКА

Журналист «Известий» Алексей Фомин выступил по инциденту в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере».

«Талалаев – мастер многоходовочек. Выиграл у прямого конкурента и оставил его без тренера на один-два матча», – написал Фомин.