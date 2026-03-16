Талалаева похвалили за поведение в матче с ЦСКА

Вчера, 00:46
8

Журналист «Известий» Алексей Фомин выступил по инциденту в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере».

«Талалаев – мастер многоходовочек. Выиграл у прямого конкурента и оставил его без тренера на один-два матча», – написал Фомин.

Еще по теме:
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА 5
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева 6
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА 13
Источник: телеграм-канал Алексея Фомина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (8)
СПОРТ 21 века
1773629547
Кстати, мудрое замечание. Об этом ведь мало кто подумал, что ЦСКА действительно в ближайших играх может недосчитаться очков. Кто знает, как эта дисквалификация гл. тренера (а она точно будет как минимум на один матч) отразится на дальнейших играх клуба. Может случиться всё что угодно. Что касается балтийцев, то у них впереди в календаре Сочи. И в этой игре они просто обязаны брать максимум очков. А догнать Балтику, как показывает сезон, очень непросто. Тот же Спартак пытается это сделать чуть ли не весь чемпионат, и пока не получается. Теперь это предстоит делать ЦСКА. Действительно Талалаев этой пацанской выходкой выиграл не только матч, но, и возможно, итоговую позицию в турнирной таблице. Этот удар по мячу можно охарактеризовать как символ всего российского чемпионата. Не зря ведь в соц сетях Балтики в шутку предлагали сделать этот кадр новой эмлемой РПЛ...
bratskij
1773635186
Талобыдловского упыря такие же недоразвитые и расхваливают.
Evgenijgerasimov607@gmail
1773641427
Это не мастер многоходовочек, это отъявленный мерзавец,его дом тюрьма, с быдлотой только так
gennadiy
1773641652
Провокатор и ...
FWSPM
1773644815
ну да и свою команду без себя на пару месяцев))
k611
1773653866
ЦСКА может обжаловать удаление тренера. Зачинщик должен получить максимум, чтобы неповадно было...
ZAITZEFF2011
1773654874
Гениальный анализ.Выступил от имени «Известий»?
bashnat013
1773681184
Зачинщик в этом эпизоде судья ! Почему он добавил столько времени?Талалаев молодец дал понять что так судить нельзя респект и уважуха !
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
61
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
7
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
4
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
4
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
4
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
45
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
