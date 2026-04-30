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  • Еще один человек заметил помощь «Краснодару» со стороны судей

Еще один человек заметил помощь «Краснодару» со стороны судей

30 апреля, 16:59
6

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» ещe может отдать чемпионство. Многое будет зависеть от матча с «Динамо». Как и в предыдущие два года. Много говорят об арбитрах. Я вижу некоторые судейские решения в пользу «Краснодара». Рука Оласы, пенальти на Кордобе, удаление Педро – это спорные эпизоды. Не верю в теории заговора и системность, однако такие разговоры не могут не появляться. В том числе потому, что к «Краснодару» стали иначе относиться. Сильных не любят. А они – главные претенденты на чемпионство. И прошли путь от Золушки до колдуньи Бастинды.

Отношение к «Краснодару» поменялось, но и клуб поменялся. Там теперь другая ментальность. Мягкотелость ушла, пришли прагматичность и взросление. Там нет молодых игроков – они разве что сидят на скамейке. Уйти из «Краснодара» лидерам стало сложнее. В контексте их борьбы за титул мы упираемся в два матча: ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – «Краснодар». При этом, учитывая проблемы команды Мурада Мусаева, сложности у них могут возникнуть в любом матче», – сказал Моссаковский.

  • «Краснодар» после 27 туров лидирует в Премьер-лиге, опережая «Зенит» на 1 очко.
  • Южанам осталось сыграть с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом».
  • Петербуржцам предстоит встретиться с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (6)
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Император 1
1777560072
Все это уже давно заметили, кроме болел, которые думают „судьи случайно ошибаются"
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FCSpartakM
1777562311
Да никто не болеет за чемпионство зенита, поэтому фраза не любят сюда не подходит.Все видят, что краснодар тащат, но все все равно за их чемпионство.Поржать же всем хочется над юбилярами. А нелюбовь появляется на отрезке. Кто рубин успел заненавидеть ?
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Интерес
1777566200
"Краснодар" выиграет второй титул и начнёт стремительно стагнировать.Ибо там "на выданьи",по разным причинам, стоит половина команды.Не верю, что действующий состав удастся сохранить по максимуму, и оперативно заменить его новым контингентом кнехтов.Даже наши отечественные герои команды начнут соблазняться различными "нескромными предложениями".
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timon2401
1777567991
В 2017 «Спартак» выиграл чемпионат и, конечно же, при помощи судей!!! В 2018 «Локомотив» и тут «тянули»!! Теперь вот «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита»... Куда же без помощи тех судей!!!! И лишь один «Зенит» добился всех побед, при том что именно этот клуб чаще всех засуживают!! Стоит задуматься и посочувствовать как клубу с берегов Невы, так и болельщикам, радеющим за данный клуб!!!
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Psih86
1777573270
Краснодар, Спартак, ЦСКА, кто угодно, никто не хочет чтобы Зенит выиграл чемпионат. На протяжении скольких лет они всех и всё покупали, всем это надоело...
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Foxitkuban
1777701804
В камментах как всегда - куча нытиков-завистников, болезненно верящих в теории заговора.
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