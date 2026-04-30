Дерзкое заявление тренера «Крыльев Советов» перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«Приятно побеждать сильные команды, мы только что обыграли «Локомотив», который борется за третье место. Хотим продолжить эту серию. Таблица заставляет нас не думать о соперниках, а думать об очках и нашей игре», – сказал Булатов.