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  • Дерзкое заявление тренера «Крыльев Советов» перед матчем со «Спартаком»

Дерзкое заявление тренера «Крыльев Советов» перед матчем со «Спартаком»

30 апреля, 20:16
12

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«Приятно побеждать сильные команды, мы только что обыграли «Локомотив», который борется за третье место. Хотим продолжить эту серию. Таблица заставляет нас не думать о соперниках, а думать об очках и нашей игре», – сказал Булатов.

  • Встреча в Самаре начнется завтра, 1 мая, в 17:00 мск.
  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками и на 1 балл отстает от «Локомотива», который идет 3-м.
  • В финале Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые сыграют дома с ЦСКА 6 мая.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Булатов Сергей
Комментарии (12)
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1777569880
Давайте.Ми нэ против.
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Томик
1777570881
Что, с Серёжей фантазером Карасёвым договорились, что ли? Что за спичи геройские?
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Mirak92
1777571545
Вот после таких понтов, команда опять идет на дно. У Спартака спросите.
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Константин-Шапкин-google
1777571620
Сухой Карсь это конечно аргумент. Но Спартак сейчас играет от ножа. Давления особого нет. Просто играем!!!
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Айболид
1777573108
Как посмел такое заявлять ?! Теперь он враг для "народных" , покуда про Зенит какое-нибудь г..но не скажет , будет обплёван и закидан каками всейстранойлюбимых .
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FFR
1777573828
За такие слова Спартак должен пару, тройку отгрузить им.
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FWSPM
1777578267
проводников отодрали так что шутить не стоит
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IVANRUS777
1777601905
Локомотив уже не борется, а доигрывает сезон. Третье место, если кому то нужно, то только для самоутверждения, а это сейчас больше нужно Спартаку. Так что Спартак выполнит свою задачу по Крылышкам и дальше будет двигаться. Если Крылья дадут свободные зоны, то Барко и ко этим обязательно воспользуются, а они их дадут.
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