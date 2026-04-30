Губерниев высказался о потенциальной депутатской карьере Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не хотел бы, чтобы нападающий «Акрона» Артем Дзюба становился депутатом.

«Чтобы быть депутатами, надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников и сделать так, чтобы у тебя была программа. Это же не просто: «Они могли бы быть депутатами».

Они действующие спортсмены – пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниев.