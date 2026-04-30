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  • Генич раскрыл человека, который стоит за обменом Дивеева на Гонду

Генич раскрыл человека, который стоит за обменом Дивеева на Гонду

30 апреля, 17:17
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о зимнем обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

«ЦСКА – команда с отличным тренерским штабом аналитическим и отличной медицинской службой, которая наверняка всe это проанализировала. Клуб, мне кажется, повeлся на желание Фабио Челестини, потому что, насколько я знаю, именно он первый…

Даже Дивеев сам сказал, что Челестини сказал: «Есть вариант с «Зенитом», ты как на это смотришь?». И в итоге эта сделка совершилась. Потому что если тренер игроку говорит: «Слушай, ну вот мне там не нравится, что ты так не бежишь быстро, как мне бы хотелось». Ну, и вот», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • 26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе в обмен на Лусиано Гонду.
  • Он сделал одну голевую передачу в 12 матчах за сине-бело-голубых.
  • У Гонду 1 гол в РПЛ за ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано Челестини Фабио Генич Константин
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1777559379
Хороший обмен для ЦСКА!
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ziborock
1777561514
У Дтвеева в нынешнем чемпионате и голов и голевых больше чем у Гонду! Коней жестко поимели!)))
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FCSpartakM
1777561760
Изначально писал, что это тупой обмен для обоих клубов. Но кризис цска не только с уходом Дырвеева связан
Ответить
biber.ru
1777565373
Отличный тренерский штаб с Челестини как сочетается? Геныч как всегда и вашим и нашим лизнул.
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Интерес
1777565535
То есть, Челестини вёл переговоры с функционерами "Зенита", минуя многочисленное руководство ЦСКА???Тогда вы-пигмеи, господа.Или набейте рыло "всезнающему" и говорливому Гнидичу.
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Дэнгил
1777622814
Мразота конченая этот гандогнидыч.Как бабка сплетница у подъезда
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