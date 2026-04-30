Генич раскрыл человека, который стоит за обменом Дивеева на Гонду

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о зимнем обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

«ЦСКА – команда с отличным тренерским штабом аналитическим и отличной медицинской службой, которая наверняка всe это проанализировала. Клуб, мне кажется, повeлся на желание Фабио Челестини, потому что, насколько я знаю, именно он первый…

Даже Дивеев сам сказал, что Челестини сказал: «Есть вариант с «Зенитом», ты как на это смотришь?». И в итоге эта сделка совершилась. Потому что если тренер игроку говорит: «Слушай, ну вот мне там не нравится, что ты так не бежишь быстро, как мне бы хотелось». Ну, и вот», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».