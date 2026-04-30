Заявление «Балтики» о серьезных травмах двух ключевых игроков

Пресс-служба «Балтики» рассказала о травмах двух футболистов.
«По итогам матча против «Акрона» у Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на следующей неделе наш капитан будет прооперирован.
Вместе с тем операционное вмешательство потребуется и Брайану Хилю, которого по прежнему беспокоит травма голеностопа, полученная в матче против «Пари НН».
Желаем нашим парням скорейшего возвращения в строй!» – написали калининградцы.
- Хиль – лучший бомбардир «Балтики» в сезоне.
- В этом сезоне РПЛ 29-летний Филин провeл 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом.
- «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: телеграм-канал «Балтики»