Заявление «Балтики» о серьезных травмах двух ключевых игроков

Пресс-служба «Балтики» рассказала о травмах двух футболистов.

«По итогам матча против «Акрона» у Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на следующей неделе наш капитан будет прооперирован.

Вместе с тем операционное вмешательство потребуется и Брайану Хилю, которого по прежнему беспокоит травма голеностопа, полученная в матче против «Пари НН».

Желаем нашим парням скорейшего возвращения в строй!» – написали калининградцы.