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Команды
Балтика
Александр Филин
€ 1,20 млн
Александр Филин
Балтика
25 июня 1996 (30), Симферополь
#25 | Защитник
179 см | 71 кг
Россия | Украина
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Трансферы
Заявление «Балтики» о серьезных травмах двух ключевых игроков
30 апреля
1
Футболист «Балтики» порвал «кресты»
30 апреля
3
Символическая сборная 22-го тура РПЛ по версии Радимова
25 марта
3
Капитан «Балтики» сказал, чего ждет от Сауся в «Спартаке»
17 февраля
3
Капитан «Балтики» двумя словами описал Талалаева
16 февраля
6
Список трансферных «хотелок» Артиги, выдвинутый руководству «Рубина»
31 января
2
Игрок «Балтики» – о поражении от ЦСКА: «Даем судье шанс нас наказывать»
2025.09.28 18:26
2
Филин: «Надеюсь получить долги от «Химок», я мечтатель»
2025.07.20 10:35
1
Видео
«Балтика» оригинально объявила о переходе Филина
2025.06.27 19:30
1
Только два футболиста отыграли все 30 матчей без замен в сезоне РПЛ-2024/25
2025.06.07 20:21
Филин из «Химок»: «Мы устали без зарплаты; семьи, дети спрашивают»
2025.04.14 13:14
9
Опубликована сборная 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.01 10:42
2
Филин из «Химок» рассказал, как поведет себя при встрече с экс-партнером Зинченко
2025.02.01 18:52
1
Фото
Определен игрок, который предолел наибольшую дистанцию за 18 туров РПЛ – более 231 км
2024.12.19 08:10
Филин из «Химок» заявил, что для победы над «Локо» пришлось «кататься на жопе»
2024.12.03 17:27
Только 5 полевых игроков провели все матчи 1-го круга РПЛ без замен
2024.11.14 10:35
Филин из «Химок» сообщил, чего не хватает Джикии
2024.09.27 11:33
4
Филин назвал причину поражения «Химок» от «Спартака»
2024.07.29 10:23
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
Экс-игрок «Уфы» рассказал о периоде общения с футболистом сборной Украины Зинченко
2024.06.18 04:56
Фото
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
«Химки» объявили об уходе еще одного футболиста
2023.01.20 12:17
Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков)
2023.01.09 16:11
5
Зимой из «Химок» уйдут 10-11 футболистов, в том числе Лантратов и сын Юрана («РБ Спорт»)
2022.12.15 16:54
5
12 игроков могут покинуть «Химки» зимой
2022.11.11 18:48
4
Защитник «Химок» Филин: «Для меня лично отставка Юрана непонятна»
2022.08.15 12:51
3
Филин: «Интерес от «Маккаби» есть. Гражданство Израиля? Все возможно»
2022.04.26 21:28
3
«Химки» не получали предложений о трансфере Филина. Им интересуется «Маккаби Хайфа»
2022.04.26 21:22
1
«Маккаби Хайфа» интересуется защитником «Химок» Филиным
2022.04.26 17:44
1
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