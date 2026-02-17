Введите ваш ник на сайте
Капитан «Балтики» сказал, чего ждет от Сауся в «Спартаке»

Сегодня, 09:58
5

Капитан «Балтики» Александр Филин оценил перспективы полузащитника Владислава Сауся, перешедшего из калининградского клуба в «Спартак».

«В первую очередь это большая человеческая потеря для «Балтики». Влад – хороший парень. Это и для коллектива, и для меня лично очень важно. Естественно, и в футбольном отношении это потеря, но восполнимая.

У нас достаточно квалифицированных исполнителей. Раз клуб его отпустил, значит, все риски были учтены. Видимо, все стороны посчитали это решение правильным.

Думаю, Влад и в «Спартаке» все всем докажет и на долгие годы забронирует место в составе. У Сауся есть все для этого – не только футбольные качества, но и человеческие, сильная ментальность», – сказал Филин.

  • 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
  • Сообщалось, что сумма сделки составила 350 миллионов рублей.
  • Саусь подписал контракт со «Спартаком» сроком до лета 2030 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Филин Александр Саусь Владислав
Литейный 4 (returned)
1771312094
Попортят Сауся в свинарне. Незавидная у него участь. Ушел на понижение, вместо лидерских мест с Балтикой будет болтаться в середняках. Гыгыгы
Интерес
1771316340
Посмотрим. Всё-таки ушёл работать на "Кладбище №2 российского похоронного футбола",из "Кладбища №1",-транзитом через две провинции.
