Капитан «Балтики» сказал, чего ждет от Сауся в «Спартаке»

Капитан «Балтики» Александр Филин оценил перспективы полузащитника Владислава Сауся, перешедшего из калининградского клуба в «Спартак».

«В первую очередь это большая человеческая потеря для «Балтики». Влад – хороший парень. Это и для коллектива, и для меня лично очень важно. Естественно, и в футбольном отношении это потеря, но восполнимая.

У нас достаточно квалифицированных исполнителей. Раз клуб его отпустил, значит, все риски были учтены. Видимо, все стороны посчитали это решение правильным.

Думаю, Влад и в «Спартаке» все всем докажет и на долгие годы забронирует место в составе. У Сауся есть все для этого – не только футбольные качества, но и человеческие, сильная ментальность», – сказал Филин.