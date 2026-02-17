Вратарь «Зенита» назвал главный плюс от прихода Дивеева

Вратарь «Зенита» Денис Адамов сказал, с приходом Игоря Дивеева ему стало удобнее взаимодействовать с защитниками команды.

– У «Зенита» появился новый защитник – Игорь Дивеев. Как меняется построение команды с его появлением, в том числе в игре от вратаря?

– Сильно в подробности не буду вдаваться, сами увидите все по ходу чемпионата. Лично для меня стало чуть удобнее, потому что это русскоговорящий игрок. Больше понимания стало. Для меня это главный плюс.