Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вратарь «Зенита» назвал главный плюс от прихода Дивеева

17 февраля, 11:12
7

Вратарь «Зенита» Денис Адамов сказал, с приходом Игоря Дивеева ему стало удобнее взаимодействовать с защитниками команды.

– У «Зенита» появился новый защитник – Игорь Дивеев. Как меняется построение команды с его появлением, в том числе в игре от вратаря?

– Сильно в подробности не буду вдаваться, сами увидите все по ходу чемпионата. Лично для меня стало чуть удобнее, потому что это русскоговорящий игрок. Больше понимания стало. Для меня это главный плюс.

  • В обмен на Дивеева «Зенит» заплатил ЦСКА 2 миллиона евро и отдал нападающего Лусиано Гонду.
  • 26-летний защитник стал игроком питерцев 11 января. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
Состав «Зенита» на Кубок легенд-2026 3
Сперцян сказал, что его порадовало в проигранном матче с «Зенитом»
Стало известно, сколько «Пари НН» заплатит за защитника «Зенита»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Денис Дивеев Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771316497
"Первый пошёл...".А то всё " медленный...слабый внизу...ошибается позиционно...и т.д."!А всё дело в правильном понимании вратарского злобного рыка, выраженного привычно ненормативной лексикой.
Ответить
Бумбраш
1771316882
А Латышонок где? Или зинка за сезон умудрилась сделать из него чепушонка? Маринуют российских игроков с удвоеной силой Зинка гордость бразильского футбола!!! И позор российского
Ответить
odessakmv
1771319823
ну так единственный кто русскую речь понимает.... Не испанский же Адамову учить
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771325037
Один главный и жирнющий плюс это паспорт. В остальном пока одни минусы. Не было бы лимита на легионеров его не пригласили бы никогда. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Бубнов исключил РПЛ из топ-6 чемпионатов в Европе
15:01
2
«Рубин» готов бесплатно отдать воспитанника «Спартака»
14:27
7
Сычев описал состояние Алдонина, борющегося с раком
14:19
1
Фото«Батя в здании»: «Спартак» объявил о возвращении игрока
14:13
7
Орлов раскрыл, откуда «Газпром» берет деньги на зарплату игрокам «Зенита»
14:13
9
Саусь ответил, мог ли он перейти в ЦСКА вместо «Спартака»
13:58
3
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
13:32
2
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
12:30
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
12:19
2
Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»
12:10
1
Все новости
Все новости
Генич: «У Карседо сейчас пойдет, практически не сомневаюсь, что будет результат»
14:53
Саусь ответил, мог ли он перейти в ЦСКА вместо «Спартака»
13:58
3
Кисляк сказал, был ли шокирован переходом Дивеева в «Зенит»
13:48
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
13:32
2
Черчесов оценил медийность Дзюбы
13:15
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
12:30
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
12:19
2
Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»
12:10
1
Шнякин: «Часто слушаю футбол в режиме радиорепортажа – Карпин и Дзюба были правы»
11:58
6
ФотоТульский «Арсенал» подписал игрока «Спартака»
11:45
5
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»
11:33
1
«Рубин» готов арендовать легионера у аутсайдера РПЛ
11:23
Генич предпринял меры после ситуации с Глебовым: «Я в тильте, и так здоровье шалит»
10:54
6
Саусь ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
10:47
12
«Локомотив» может оставить игрока, которого хотели забрать 5 клубов РПЛ
10:42
ЦСКА расстанется с Абдулкадыровым
10:30
6
ФотоИгрок «Балтики» отправился в чемпионат Узбекистана
10:18
1
ФотоГенич пожелал Глебову здоровья и опубликовал фото с игроком
10:06
10
Саусь рассказал о приобретении квартиры в ипотеку
09:49
Дегтярев жестко ответил на вопрос об ужесточении лимита: «Возбудятся все»
09:47
18
«Крылья» приняли решение по Сутормину, которого хотели выгнать из клуба
09:38
3
Бывший тренер «Зенита» раскритиковал формирование состава команды
09:26
2
ФотоВторой игрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
09:02
Шнякин сравнил составы комментаторов на «Матч ТВ» и Okko
08:51
7
«Зенит» отказался продать Луиса Энрике более чем за 29 миллионов
08:15
8
ФотоИгрок РПЛ – Винисиусу: «Жги расистов!»
01:16
4
Генич посоветовал «Краснодару» форварда на замену Кордобе
00:29
4
ЦСКА предложил 30 миллионов за нападающего из Примеры
00:13
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 