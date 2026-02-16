Гаврилов – о соперниках России в марте: «Лучше сборной Ваганьковского кладбища»

Экс-спартаковец Юрий Гаврилов высказался о соперниках сборной России по мартовским матчам.

Сообщалось, что команда Валерия Карпина сыграет с Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) и Гватемалой (94-е место).

Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.

В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Я работал в сборной Конго в 2001 году. Помню, что Мали считалась средней командой. Про Гватемалу ничего не могу сказать. В рейтинге ФИФА она находится низко.

Мали ещe может навязать России борьбу. А результат матча с Гватемалой будет такой же, как с Кубой [8:0]. Но сейчас мало кто готов играть со сборной России. Из этих матчей наша команда не извлечeт пользы.

Сборная Ваганьковского кладбища? Мали и Гватемала лучше сборной Ваганьковского кладбища. Перед матчем с Брунеем я просто пошутил, когда сказал об этом», – заявил Гаврилов.