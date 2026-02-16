Трубин: «Моя семья проводит по 17-18 часов без электричества»

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов против «Реала» напомнил про ситуацию на Украине.

«Я постоянно на связи со своей семьей. Они проводят по 17-18 часов без электричества, выживают как могут. Иногда все в порядке, иногда не очень. Не знаю, что можно сказать насчет «безопасности».

В Великобритании, даже здесь, в Португалии, в каждой стране есть собственные проблемы. Когда начался конфликт [формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ], это была горячая тема. Понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине.

У них хватает своих проблем. Но, конечно, как украинец я должен напоминать миру о том, что конфликт не закончился, жизнь не нормализовалась», – сказал Трубин.