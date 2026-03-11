Лига чемпионов. «Бавария» разнесла в гостях «Аталанту» – 6:1!

«Бавария» практически обеспечила себе путевку в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов-2025/26.

В первом матче 1/8 финала мюнхенцы на выезде разгромили «Аталанту» со счетом 6:1.

Майкл Олисе оформил 2+1, в активе Сержа Гнабри и Николаса Джексона по 1+1. Хозяевам поля удалось отыграть один мяч только на 93-й минуте.

Ответная встреча на «Альянц Арене» пройдет в среду, 18 марта, в 23:00 по московскому времени.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Реал» или «Манчестер Сити».