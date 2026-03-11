Лига чемпионов. «Бавария» разнесла в гостях «Аталанту» – 6:1!

«Бавария» практически обеспечила себе путевку в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов-2025/26.
В первом матче 1/8 финала мюнхенцы на выезде разгромили «Аталанту» со счетом 6:1.
Майкл Олисе оформил 2+1, в активе Сержа Гнабри и Николаса Джексона по 1+1. Хозяевам поля удалось отыграть один мяч только на 93-й минуте.
Ответная встреча на «Альянц Арене» пройдет в среду, 18 марта, в 23:00 по московскому времени.
Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Реал» или «Манчестер Сити».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Аталанта - Бавария - 1:6 (0:3)
Голы: 0:1 - Й. Станишич, 12; 0:2 - М. Олисе, 22; 0:3 - С. Гнабри, 25; 0:4 - Н. Джексон, 52; 0:5 - М. Олисе, 64; 0:6 - Д. Мусиала, 67; 1:6 - М. Пашалич, 90+3.
