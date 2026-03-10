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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Аталанта - Бавария
Аталанта - Бавария: обзор матча 10 марта 2026
Аталанта
10.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 6
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Бавария
90+3'
М. Пашалич
12'
Й. Станишич
22'
М. Олисе
25'
С. Гнабри
52'
Н. Джексон
64'
М. Олисе
67'
Д. Мусиала
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Бавария
Завершен
ГОЛ! 1:6!
Марио Пашалич
90'
+3
90'
+3'
86'
Замена
Рафаэль Геррейру
️️️️➡️️
Йосип Станишич
84'
Желтая карточка
Йозуа Киммих
Желтая карточка
Юнус Муса
83'
77'
Желтая карточка
Майкл Олисе
Замена
Лазар Самарджич
️️️️➡️️
Камалдин Сулемана
73'
71'
Замена
Том Бишоф
️️️️➡️️
Альфонсо Дэвис
70'
Травма
Альфонсо Дэвис
68'
Замена
Леон Горецка
️️️️➡️️
Александар Павлович
Замена
Раоуль Белланова
️️️️➡️️
Давиде Дзаппакоста
67'
67'
ГОЛ! 0:6!
Джамал Мусиала
Пас отдал
Николас Джексон
64'
ГОЛ! 0:5!
Майкл Олисе
Пас отдал
Альфонсо Дэвис
Замена
Онест Аганор
️️️️➡️️
Сеад Колашинац
55'
Замена
Юнус Муса
️️️️➡️️
Никола Залевски
55'
52'
ГОЛ! 0:4!
Николас Джексон
Пас отдал
Луис Диас
46'
Замена
Альфонсо Дэвис
️️️️➡️️
Конрад Лаймер
46'
Замена
Джамал Мусиала
️️️️➡️️
Серж Гнабри
Замена
Берат Джимсити
️️️️➡️️
Джанлука Скамакка
46'
45'
+1'
39'
Желтая карточка
Конрад Лаймер
(фол)
25'
ГОЛ! 0:3!
Серж Гнабри
Пас отдал
Майкл Олисе
22'
ГОЛ! 0:2!
Майкл Олисе
Пас отдал
Дайот Упамекано
12'
ГОЛ! 0:1!
Йосип Станишич
Пас отдал
Серж Гнабри
Показать весь матч
Live: Аталанта - Бавария
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:6.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 1:6.
90+5'
Пауза окончена. Матч продолжается.
90+5'
Пауза в матче. Травму получил Йонас Урбиг (Бавария).
90+3'
Гол! 1:6! Забил Марио Пашалич (Аталанта).
90+3'
Никола Крстович (Аталанта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария). Пас отдал Раоуль Белланова.
90+1'
Момент не реализован! Йозуа Киммих (Бавария). Пас отдал Майкл Олисе.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
90'
Момент не реализован! Марио Пашалич (Аталанта). Пас отдал Юнус Муса.
90'
Удар заблокирован. Бил Лазар Самарджич (Аталанта). Ассистент - Никола Крстович.
88'
Том Бисхоф (Бавария) заработал штрафной на левом фланге.
88'
Правила нарушил Раоуль Белланова (Аталанта).
86'
Замена у команды Бавария. Йосип Станишич ушел, Рафаэль Геррейру вышел.
85'
Удар заблокирован. Бил Никола Крстович (Аталанта). Ассистент - Берат Джимсити.
84'
Йозуа Киммих (Бавария) получил желтую карточку.
83'
Юнус Муса (Аталанта) получил желтую карточку.
82'
Майкл Олисе (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Правила нарушил Юнус Муса (Аталанта).
78'
Момент не реализован! Юнус Муса (Аталанта).
78'
Николас Джексон (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Пас отдал Йозуа Киммих.
78'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария).
77'
Майкл Олисе (Бавария) получил желтую карточку.
77'
Онест Аганор отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
76'
Раоуль Белланова отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
76'
Dayot Upamecano (Бавария) пробил (головой) и попал в левую штангу! Пас сделал Майкл Олисе.
75'
Берат Джимсити отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
75'
Удар заблокирован. Бил Йозуа Киммих (Бавария). Ассистент - Йосип Станишич.
74'
Йосип Станишич (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Правила нарушил Лоренцо Бернаскони (Аталанта).
73'
Никола Крстович (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
73'
Правила нарушил Дайот Упамекано (Бавария).
73'
Замена у команды Аталанта. Камалдин Сулемана ушел, Лазар Самарджич вышел.
73'
Правила нарушил Никола Крстович (Аталанта).
73'
Дайот Упамекано (Бавария) заработал штрафной на правом фланге.
71'
Пауза окончена. Матч продолжается.
71'
Замена у команды Бавария. Альфонсо Дэвис ушел, Том Бисхоф вышел.
70'
Пауза в матче. Травму получил Альфонсо Дэвис (Бавария).
69'
Никола Крстович (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Джонатан Та (Бавария).
68'
Замена у команды Бавария. Александар Павлович ушел, Леон Горецка вышел.
67'
Гол! 0:6! Забил Джамал Мусиала (Бавария). Ассистент - Николас Джексон.
67'
Луис Диас (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Берат Джимсити (Аталанта).
67'
Замена у команды Аталанта. Давиде Дзаппакоста ушел, Раоуль Белланова вышел.
66'
Момент не реализован! Берат Джимсити (Аталанта). Навешивал Лоренцо Бернаскони с углового.
66'
Джонатан Та отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
64'
Гол! 0:5! Забил Майкл Олисе (Бавария). Ассистент - Альфонсо Дэвис.
62'
Момент не реализован! Луис Диас (Бавария). Пас отдал Йосип Станишич.
59'
Никола Крстович (Аталанта) в офсайде.
59'
Майкл Олисе (Бавария) в офсайде.
58'
Пауза окончена. Матч продолжается.
58'
Пауза в матче. Проблемы у команды Бавария.
57'
Онест Аганор (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Правила нарушил Дайот Упамекано (Бавария).
56'
Берат Джимсити отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
55'
Замена у команды Аталанта. Никола Залевски ушел, Юнус Муса вышел.
55'
Замена у команды Аталанта. Сеад Колашинац ушел, Онест Аганор вышел.
52'
Гол! 0:4! Забил Николас Джексон (Бавария). Ассистент - Луис Диас (быстрый проход).
52'
Удар заблокирован. Бил Никола Залевски (Аталанта).
50'
Никола Залевски (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
50'
Правила нарушил Джамал Мусиала (Бавария).
50'
Момент не реализован! Николас Джексон (Бавария). Пас отдал Майкл Олисе.
49'
Марко Карнесекки отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
49'
Александар Павлович (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Пас отдал Йозуа Киммих.
45'
Замена у команды Бавария. Серж Гнабри ушел, Джамал Мусиала вышел.
45'
Замена у команды Бавария. Конрад Лаймер ушел, Альфонсо Дэвис вышел.
45'
Замена у команды Аталанта. Джанлука Скамакка ушел, Берат Джимсити вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:3.
45+1'
Удар заблокирован. Бил Джанлука Скамакка (Аталанта). Ассистент - Марио Пашалич.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
45+1'
Джонатан Та отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
45'
Никола Крстович (Аталанта) заработал штрафной на левом фланге.
45'
Правила нарушил Дайот Упамекано (Бавария).
44'
Serge Gnabry (Бавария) пробил (правой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Майкл Олисе.
44'
Серж Гнабри (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта).
43'
Момент не реализован! Дайот Упамекано (Бавария). Пас отдал Александар Павлович.
39'
Конрад Лаймер (Бавария) получил желтую карточку за фол.
39'
Камалдин Сулемана (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Конрад Лаймер (Бавария).
38'
Никола Залевски (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Правила нарушил Серж Гнабри (Бавария).
37'
Джанлука Скамакка (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
37'
Правила нарушил Дайот Упамекано (Бавария).
37'
Момент не реализован! Николас Джексон (Бавария). Пас отдал Майкл Олисе.
33'
Давиде Дзаппакоста отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
31'
Николас Джексон (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Проникающий пас делал Луис Диас.
28'
Правила нарушил Конрад Лаймер (Бавария).
28'
Давиде Дзаппакоста (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Йозуа Киммих (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Правила нарушил Джанлука Скамакка (Аталанта).
26'
Никола Крстович (Аталанта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария). Длинный пас делал Давиде Дзаппакоста.
25'
Гол! 0:3! Забил Серж Гнабри (Бавария). Ассистент - Майкл Олисе.
22'
Гол! 0:2! Забил Майкл Олисе (Бавария). Ассистент - Дайот Упамекано.
19'
Сеад Колашинац (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Серж Гнабри (Бавария).
18'
Момент не реализован! Джанлука Скамакка (Аталанта). Длинный пас отдал Давиде Дзаппакоста.
15'
Серж Гнабри (Бавария) заработал штрафной на правом фланге.
15'
Правила нарушил Сеад Колашинац (Аталанта).
12'
Гол! 0:1! Забил Йосип Станишич (Бавария). Ассистент - Серж Гнабри (с углового).
12'
Исак Хин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
11'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария). Ассистент - Майкл Олисе.
11'
Камалдин Сулемана (Аталанта) заработал штрафной на правом фланге.
11'
Правила нарушил Конрад Лаймер (Бавария).
9'
Луис Диас (Бавария) заработал штрафной на левом фланге.
9'
Правила нарушил Исак Хин (Аталанта).
9'
Пауза окончена. Матч продолжается.
8'
Пауза в матче. Травму получил Луис Диас (Бавария).
8'
Майкл Олисе (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Пас отдал Йозуа Киммих.
7'
Момент не реализован! Майкл Олисе (Бавария).
6'
Конрад Лаймер (Бавария) заработал штрафной в атаке.
6'
Правила нарушил Мартен де Рон (Аталанта).
5'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария).
5'
Удар заблокирован. Бил Йозуа Киммих (Бавария).
4'
Майкл Олисе (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Пас отдал Йосип Станишич.
4'
Правила нарушил Джанлука Скамакка (Аталанта).
4'
Александар Павлович (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Конрад Лаймер (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Камалдин Сулемана (Аталанта).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
8
Марио Пашалич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
(К)
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
14
Луис Диас
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
48
Федерико Касса
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
59
Залевски
47
Бернаскони
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
7
Сулемана
8
Пашалич
90
Крстович
9
Скамакка
3-2-1-3-1
40
Урбиг
4
Та
2
Упамекано
44
Станишич
45
Павлович
6
Киммих
27
Лаймер
11
Джексон
7
Гнабри
14
Диас
17
Олисе
23
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
23
Колашинац
9
Скамакка
19
Джимсити
19
Джимсити
9
Скамакка
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
7
Сулемана
10
Самарджич
10
Самарджич
7
Сулемана
59
Залевски
6
Муса
6
Муса
59
Залевски
44
Станишич
22
Геррейру
22
Геррейру
44
Станишич
27
Лаймер
19
Дэвис
19
Дэвис
27
Лаймер
45
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
45
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
Дэвис
20
Бишоф
20
Бишоф
Дэвис
Остались в запасе
Аталанта
Бавария
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
48
Федерико Касса
ЦП
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
42
Леннарт Карл
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
48
Федерико Касса
ЦП
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
42
Леннарт Карл
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Венсан Компани
Аталанта
Точно не сыграют
Шарль Де Кетеларе
АП
Эдерсон
ЦП
Джакомо Распадори
ЦФ
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Бавария
Точно не сыграют
Хироки Ито
ЦЗ
Кассиано Киала
ЦЗ
Мануэль Нойер
ВР
Статистика матча Аталанта - Бавария
1
3
Всего ударов по воротам
11
25
Удары в створ
3
13
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
293
688
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.68
4.84
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Атлети Адзурри
Посещаемость:
22557
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Германия. Кубок, Финал
Бавария
3 : 0
23.05.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
5 : 1
16.05.2026
Кельн
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2 : 3
10.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2 : 3
10.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
0 : 0
02.05.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
3 : 2
27.04.2026
Аталанта
Германия. Кубок, Финал
Бавария
3 : 0
23.05.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
5 : 1
16.05.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
0 : 1
09.05.2026
Бавария
Лига чемпионов, 1/2 финала
Бавария
1 : 1
06.05.2026
ПСЖ
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
3 : 3
02.05.2026
Хайденхайм
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