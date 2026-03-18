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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Бавария - Аталанта
Бавария - Аталанта: обзор матча 18 марта 2026
Бавария
18.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 1
Ответный матч – 6 : 1
Завершен
Аталанта
25'
Г. Кейн (П)
54'
Г. Кейн
56'
Л. Карл
70'
Л. Диас
85'
Л. Самарджич
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Бавария - Аталанта
Завершен
90'
+3'
85'
ГОЛ! 4:1!
Лазар Самарджич
Пас отдал
Марио Пашалич
83'
Замена
Онест Аганор
️️️️➡️️
Джорджо Скальвини
Замена
Хироки Ито
️️️️➡️️
Рафаэль Геррейру
83'
Замена
Николас Джексон
️️️️➡️️
Гарри Кейн
72'
Замена
Серж Гнабри
️️️️➡️️
Том Бишоф
72'
Замена
Filip Pavić
️️️️➡️️
Йосип Станишич
72'
71'
Замена
Джакомо Распадори
️️️️➡️️
Камалдин Сулемана
71'
Замена
Никола Крстович
️️️️➡️️
Джанлука Скамакка
Травма
Том Бишоф
71'
ГОЛ! 4:0!
Луис Диас
Пас отдал
Леннарт Карл
70'
57'
Замена
Лазар Самарджич
️️️️➡️️
Шарль Де Кетеларе
57'
Замена
Мартен де Рон
️️️️➡️️
Эдерсон
Замена
Deniz Ofli
️️️️➡️️
Александар Павлович
56'
ГОЛ! 3:0!
Леннарт Карл
Пас отдал
Луис Диас
56'
ГОЛ! 2:0!
Гарри Кейн
Пас отдал
Йосип Станишич
54'
45'
+3'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Гарри Кейн
25'
Гол отменен
Гарри Кейн
22'
Показать весь матч
Live: Бавария - Аталанта
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 4:1.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 4:1.
90+2'
Момент не реализован! Никола Крстович (Аталанта).
89'
Момент не реализован! Min-jae Kim (Бавария). Пас отдал Николас Джексон.
87'
Момент не реализован! Одилон Коссуну (Аталанта).
87'
Удар заблокирован. Бил Никола Крстович (Аталанта). Ассистент - Лоренцо Бернаскони.
85'
Гол! 4:1! Забил Лазар Самарджич (Аталанта). Ассистент - Марио Пашалич (с углового).
85'
Min-jae Kim отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
84'
Никола Крстович (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Замена у команды Бавария. Рафаэль Геррейру ушел, Хироки Ито вышел.
83'
Замена у команды Аталанта. Джорджо Скальвини ушел, Онест Аганор вышел.
82'
Момент не реализован! Николас Джексон (Бавария). Пас отдал Луис Диас.
80'
Лазар Самарджич (Аталанта) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария). Пас отдал Мартен де Рон.
79'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария). Ассистент - Николас Джексон.
77'
Рафаэль Геррейру (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Мартен де Рон (Аталанта).
76'
Раоуль Белланова (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Луис Диас (Бавария).
73'
Момент не реализован! Джорджо Скальвини (Аталанта). Навешивал Джакомо Распадори с углового.
73'
Раоуль Белланова (Аталанта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария).
72'
Пауза окончена. Матч продолжается.
72'
Замена у команды Бавария. Йосип Станишич ушел, Filip Pavić вышел.
72'
Замена у команды Бавария. Том Бисхоф ушел, Серж Гнабри вышел.
72'
Замена у команды Бавария. Гарри Кейн ушел, Николас Джексон вышел.
71'
Пауза в матче. Травму получил Том Бисхоф (Бавария).
71'
Замена у команды Аталанта. Джанлука Скамакка ушел, Никола Крстович вышел.
71'
Замена у команды Аталанта. Камалдин Сулемана ушел, Джакомо Распадори вышел.
70'
Гол! 4:0! Забил Луис Диас (Бавария). Ассистент - Леннарт Карл (быстрый проход).
69'
Марио Пашалич (Аталанта) пробил головой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария). Длинный пас делал Лоренцо Бернаскони.
67'
Джанлука Скамакка (Аталанта) сыграл рукой.
64'
Момент не реализован! Лоренцо Бернаскони (Аталанта). Длинный пас отдал Раоуль Белланова.
60'
Камалдин Сулемана (Аталанта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария). Пас отдал Лоренцо Бернаскони.
58'
Момент не реализован! Леннарт Карл (Бавария). Пас отдал Йосип Станишич.
58'
Замена у команды Аталанта. Эдерсон ушел, Мартен де Рон вышел.
58'
Замена у команды Аталанта. Шарль Де Кетеларе ушел, Лазар Самарджич вышел.
56'
Гол! 3:0! Забил Леннарт Карл (Бавария). Ассистент - Луис Диас.
56'
Правила нарушил Deniz Ofli (Бавария).
56'
Шарль Де Кетеларе (Аталанта) заработал штрафной на правом фланге.
56'
Замена у команды Бавария. Александар Павлович ушел, Deniz Ofli вышел.
54'
Гол! 2:0! Забил Гарри Кейн (Бавария). Ассистент - Йосип Станишич.
53'
Раоуль Белланова (Аталанта) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария). Пас отдал Шарль Де Кетеларе.
52'
Момент не реализован! Рафаэль Геррейру (Бавария). Пас отдал Йосип Станишич.
52'
Удар заблокирован. Бил Гарри Кейн (Бавария). Ассистент - Рафаэль Геррейру.
50'
Джанлука Скамакка (Аталанта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария). Длинный пас делал Шарль Де Кетеларе.
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария). Ассистент - Гарри Кейн.
44'
Йонас Урбиг отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
44'
Марио Пашалич (Аталанта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йонас Урбиг (Бавария). Пас отдал Джорджо Скальвини.
41'
Момент не реализован! Джорджо Скальвини (Аталанта).
39'
Джанлука Скамакка (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
38'
Момент не реализован! Леннарт Карл (Бавария). Пас отдал Александар Павлович.
38'
Камалдин Сулемана (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Правила нарушил Min-jae Kim (Бавария).
34'
Момент не реализован! Леон Горецка (Бавария). Пас отдал Йосип Станишич.
31'
Луис Диас (Бавария) в офсайде.
31'
Удар заблокирован. Бил Александар Павлович (Бавария). Ассистент - Леннарт Карл.
30'
Шарль Де Кетеларе (Аталанта) в офсайде.
29'
Момент не реализован! Леннарт Карл (Бавария). Пас отдал Йосип Станишич.
25'
Гол! 1:0! Гарри Кейн (Бавария) забил с пенальти.
22'
Решение ВАР. заработал пенальти!
21'
Джорджо Скальвини (Аталанта) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
21'
Удар заблокирован. Бил Гарри Кейн (Бавария). Длинный пас делал Рафаэль Геррейру.
20'
Момент не реализован! Леннарт Карл (Бавария). Пас отдал Рафаэль Геррейру.
20'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария). Ассистент - Джонатан Та.
19'
Одилон Коссуну отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
18'
Раоуль Белланова отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
17'
Том Бисхоф (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Спортиелло (Аталанта). Пас отдал Александар Павлович.
16'
Удар заблокирован. Бил Леннарт Карл (Бавария). Длинный пас делал Том Бисхоф.
16'
Эдерсон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
14'
Александар Павлович (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Спортиелло (Аталанта). Пас отдал Min-jae Kim.
12'
Рафаэль Геррейру (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Спортиелло (Аталанта). Пас отдал Луис Диас.
12'
Удар заблокирован. Бил Гарри Кейн (Бавария).
10'
Джонатан Та (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Джанлука Скамакка (Аталанта).
9'
Момент не реализован! Луис Диас (Бавария).
9'
Эдерсон (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Правила нарушил Леон Горецка (Бавария).
5'
Джанлука Скамакка (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Правила нарушил Джонатан Та (Бавария).
5'
Рафаэль Геррейру (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Марко Спортиелло (Аталанта). Пас отдал Гарри Кейн.
3'
Лоренцо Бернаскони (Аталанта) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
14
Луис Диас
ЛВ
9
Гарри Кейн
(К)
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
(К)
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Бавария
35
Яннис Бартль
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
43
Filip Pavić
ЦЗ
41
Vincent Manuba
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Урбиг
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
4
Та
44
Станишич
45
Павлович
8
Горецка
14
Диас
42
Карл
20
Бишоф
9
Кейн
3-2-1-3-1
57
Спортиелло
3
Коссуну
4
Хин
42
Скальвини
16
Белланова
47
Бернаскони
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
7
Сулемана
9
Скамакка
44
Станишич
43
43
44
Станишич
22
Геррейру
21
Ито
21
Ито
22
Геррейру
45
Павлович
34
34
45
Павлович
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
20
Бишоф
7
Гнабри
7
Гнабри
20
Бишоф
42
Скальвини
69
Аганор
69
Аганор
42
Скальвини
13
Эдерсон
15
де Рон
15
де Рон
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
7
Сулемана
18
Распадори
18
Распадори
7
Сулемана
Остались в запасе
Бавария
Аталанта
35
Яннис Бартль
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
35
Яннис Бартль
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Бавария
Точно не сыграют
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Кассиано Киала
ЦЗ
Йозуа Киммих
ОП
Джамал Мусиала
АП
Мануэль Нойер
ВР
Майкл Олисе
ПВ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Аталанта
Точно не сыграют
Юнус Муса
ПВ
Статистика матча Бавария - Аталанта
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
4
Офсайды
1
3
Количество передач
859
351
Сейвы
7
4
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.61
2.3
xGP (предотвращенные голы)
-1.75
-1.75
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
75000
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