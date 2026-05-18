Галактионов высказался о возможности уйти из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе других клубов к его тренерскому штабу.

– Если верить сообщениям СМИ, вы один из самых востребованных тренеров в РПЛ прямо сейчас. Вы открыты к переговорам?

– Я не мог быть открыт к переговорам: у меня действующий контракт с «Локомотивом». Если и есть интерес к моему тренерскому штабу от других клубов, нас это не затрагивает. У «Локомотива» интересный проект, мы на связи с первыми лицами РЖД. Все планомерно идет в правильном направлении.

Отдельно хочу попросить не обращать внимания на непроверенную и недостоверную информацию. Мы на протяжении долгого времени работы в «Локомотиве» всегда честны друг перед другом и продолжаем действовать в этом ключе. Никаких телодвижений за спиной нет, не было и быть не может.