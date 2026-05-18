Нино объяснил, почему может уйти из «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Нино может покинуть команду летом.
«Не знаю, останусь ли я в «Зените» на следующий сезон. Рад находиться в России, но я думаю об уходе, потому что моему сыну жить в Бразилии будет лучше. Только из-за этого могу покинуть «Зенит». Скоро приму решение», – сказал Нино.
Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- В этом сезоне 29-летний Нино провел за питерцев 32 матча, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»