Нино объяснил, почему может уйти из «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Нино может покинуть команду летом.

«Не знаю, останусь ли я в «Зените» на следующий сезон. Рад находиться в России, но я думаю об уходе, потому что моему сыну жить в Бразилии будет лучше. Только из-за этого могу покинуть «Зенит». Скоро приму решение», – сказал Нино.

Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.