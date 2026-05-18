  • Аршавин: «Игра «Краснодара» смотрелась лучше, чем у «Зенита»

Аршавин: «Игра «Краснодара» смотрелась лучше, чем у «Зенита»

18 мая, 10:37
8

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о некоторых игроках команды и «Краснодаре».

«Денис Адамов провел очень хороший сезон. Возможно, Агкацев был поярче, может, больше сделал запоминающихся сэйвов, но в «Зените» и поменьше моментов было. Денис, а также Нино провели стабильно весь чемпионат. Их можно номинировать на лучшего игрока «Зенита» в сезоне.

Дуглас Сантос и Барриос могут говорить о том, что они закончат карьеру в «Зените», учитывая возраст. У всех разные ситуации. По Нино много слухов, что он уйдет.

«Краснодар» очень хорошо провел сезон. Больше ярких матчей у него было. Его игра смотрелась лучше, чем игра «Зенита». В финале Кубка России я вижу, однако, фаворитом «Спартак», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.
  • «Быки» сыграют со «Спартаком» 24 мая в суперфинале FONBET Кубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Краснодар Спартак Аршавин Андрей Дуглас Сантос Адамов Денис Барриос Вильмар Агкацев Станислав Нино
Комментарии (8)
Romeo 123
1779090641
Краснодар был лучше зенита в этом сезоне но проиграл главный матч весны динамо
Красногвардейчик
1779091746
Я согласен с Аршавиным....весь сезон сражаться, а в решающем матче с Динамо олажаться...вот и цена чемпионства
smollowichko
1779093028
Литейный 4 (returned)
1779094810
Краснодар играл на победу, а Зенит на результат. Вот и всё отличие. Гыгыгы
Garrincha58
1779099043
С таким набором игроков Зенит играл весь чемпионат с натугой только лишь из за гл. тренера. Даже играя с Сочи и тем более с Ростовом выглядели очень плохо выиграли оба матча не заслуженно, но вот парадокс игра забудется результат останется на вечно. Жаль что нет еврокубков Семака уже бы давно уволили.
Бумбраш
1779103841
Зато у зинки ярче были судьи,таких захватывающих придуманных решений ещё не мыло.и мажич-просто супер угрь
Интерес
1779106847
Продует "Спартак".Они продали дельфина,а в "Краснодаре" есть действующий-********.
Айболид
1779108166
Ну вот тут не поспоришь .
