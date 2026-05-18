Аршавин: «Игра «Краснодара» смотрелась лучше, чем у «Зенита»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о некоторых игроках команды и «Краснодаре».

«Денис Адамов провел очень хороший сезон. Возможно, Агкацев был поярче, может, больше сделал запоминающихся сэйвов, но в «Зените» и поменьше моментов было. Денис, а также Нино провели стабильно весь чемпионат. Их можно номинировать на лучшего игрока «Зенита» в сезоне.

Дуглас Сантос и Барриос могут говорить о том, что они закончат карьеру в «Зените», учитывая возраст. У всех разные ситуации. По Нино много слухов, что он уйдет.

«Краснодар» очень хорошо провел сезон. Больше ярких матчей у него было. Его игра смотрелась лучше, чем игра «Зенита». В финале Кубка России я вижу, однако, фаворитом «Спартак», – сказал Аршавин.